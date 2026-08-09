Bir erkek, 8 yıl sonra eşinin genetik olarak erkek olduğunu öğrendi

Kadın, düğün öncesinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi. Bunun ardından çift evlendi ve sekiz yıl boyunca birlikte yaşadı.

Ancak yıllar sonra erkek, eşinin genetik olarak erkek cinsiyetine ait olduğunu öğrendi. Bu bilginin onun için beklenmedik olduğu belirtiliyor.

En çok soru işareti oluşturan konu, bu durumun evlilikten önce veya sekiz yıllık aile hayatı boyunca neden tespit edilmediği. Ayrıca bunun hangi tıbbi muayene sonucunda ortaya çıktığına dair henüz net bir bilgi verilmedi.

Olayın diğer ayrıntıları açıklanmadığı için durumla ilgili çeşitli sorular hâlâ yanıt bekliyor.