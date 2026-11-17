Pimblett, Ilia Topuria'yı emekli etmeye kararlı: Kiminle dövüşecek?
UFC hafif sıklet İngiliz dövüşçü Paddy Pimblett, bir sonraki rakibi olarak Ilia Topuria’yı görüyor. İspanyol yıldızla oktagona çıkmaya hazır olduğunu belirtmekle kalmadı, aynı zamanda onu mağlup ederek profesyonel kariyerini noktalamaya zorlamak istediğini söyledi.
Ancak Pimblett'in önünde şu an daha önemli bir mesele var: şampiyonluk kemerinin sahibi Justin Gaethje'nin geleceği. İngiliz sporcu, divizyondaki durumun netleşmesini beklediğini gizlemedi.
Pimblett, Topuria ile dövüşmeye hazır
Paddy Pimblett'e göre, şu anda hafif sıkletteki durum oldukça karmaşık. Şampiyonluk kemeri Justin Gaethje'de olsa da, Amerikalı dövüşçünün sonraki planları henüz belli değil.
«Şu an divizyonda durum oldukça karışık. Şampiyonluk kemeri, ocak ayında beni mağlup eden Justin Gaethje'de. Ancak sonraki planları kimse tarafından bilinmiyor.
Dövüşmeye devam mı edecek yoksa kariyerini mi noktalayacak, bunu bilmiyoruz. Öncelikle onun geleceğinin netleşmesini beklememiz gerekiyor» dedi Pimblett.
Buna rağmen, İngiliz dövüşçünün olası rakipler listesinde Ilia Topuria da var. Pimblett, İspanyol sporcuyla kozlarını paylaşmaya karşı olmadığını açıkça ifade etti.
«Onu emekli etmeye zorlamaktan mutluluk duyarım»
Pimblett'in sözlerinde Topuria'ya karşı basit bir sportif rekabetten daha keskin bir tavır seziliyor. Sadece dövüşmek değil, rakibini mağlup ederek onu büyük spordan ayrılmaya zorlamak istiyor.
«Herkes benim Gaethje ile tekrar dövüşmemi görmek istiyor. Ayrıca Ilia ile de memnuniyetle oktagona çıkardım. Hatta onu emekli etmeye zorlamaktan bile mutlu olurdum» diye vurguladı İngiliz dövüşçü.
Bu açıklama, Pimblett'in Topuria ile olası bir karşılaşmaya ciddi ilgi duyduğunu gösteriyor. Ancak şu an için bu dövüşle ilgili resmi bir anlaşma veya UFC tarafından onaylanmış bir karar bilgisi yok.
Pimblett'i gelecekte nasıl bir sınav bekliyor?
Durumun bir diğer önemli yönü ise, Pimblett'in bir sonraki rakibinin kim olacağının şampiyonluk kemeri etrafındaki planlara bağlı olması. Justin Gaethje kariyerine devam ederse, aralarındaki olası bir rövanş konusu gündeme gelebilir.
Ilia Topuria ile yapılacak bir dövüş ise hafif sıklet divizyonunda en çok konuşulan karşılaşmalardan birine dönüşebilir. İki sporcunun karşılıklı rekabeti, keskin açıklamaları ve şampiyonluk hedefleri, böyle bir mücadeleye olan ilgiyi daha da artırıyor.
Şimdilik Pimblett'in isteği net: hem Gaethje ile rövanş yapmaya hem de Topuria'ya karşı dövüşmeye hazır. Şimdi asıl soru, UFC hangi yolu seçecek ve İngiliz dövüşçünün bir sonraki rakibi kim olacak?
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