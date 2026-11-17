UFC hafif sıklet İngiliz dövüşçü Paddy Pimblett, bir sonraki rakibi olarak Ilia Topuria’yı görüyor. İspanyol yıldızla oktagona çıkmaya hazır olduğunu belirtmekle kalmadı, aynı zamanda onu mağlup ederek profesyonel kariyerini noktalamaya zorlamak istediğini söyledi.

Ancak Pimblett'in önünde şu an daha önemli bir mesele var: şampiyonluk kemerinin sahibi Justin Gaethje'nin geleceği. İngiliz sporcu, divizyondaki durumun netleşmesini beklediğini gizlemedi.

Pimblett, Topuria ile dövüşmeye hazır

Paddy Pimblett'e göre, şu anda hafif sıkletteki durum oldukça karmaşık. Şampiyonluk kemeri Justin Gaethje'de olsa da, Amerikalı dövüşçünün sonraki planları henüz belli değil.

«Şu an divizyonda durum oldukça karışık. Şampiyonluk kemeri, ocak ayında beni mağlup eden Justin Gaethje'de. Ancak sonraki planları kimse tarafından bilinmiyor.

Dövüşmeye devam mı edecek yoksa kariyerini mi noktalayacak, bunu bilmiyoruz. Öncelikle onun geleceğinin netleşmesini beklememiz gerekiyor» dedi Pimblett.

Buna rağmen, İngiliz dövüşçünün olası rakipler listesinde Ilia Topuria da var. Pimblett, İspanyol sporcuyla kozlarını paylaşmaya karşı olmadığını açıkça ifade etti.