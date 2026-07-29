Koson'da Vatandaşa Kaba Davranan Yetkili İçin İnceleme Başlatıldı

·41·Toplum
Koson'da Vatandaşa Kaba Davranan Yetkili İçin İnceleme Başlatıldı

Sosyal medyada, Özbekistan Mahalleler Birliği Kaşkaderya Eyaleti Koson İlçesi Şube Başkanı Ubaydulla Ochilov'un bir vatandaşla tartışma sırasında kaba davrandığını gösteren bir video geniş yankı uyandırdı. Olayla ilgili olarak kendisi hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Temmuz'da vatandaştan sokağa dökülen kumun kaldırılmasının istendiği sırada meydana geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında yetkili kişinin etik kurallara aykırı kaba sözler sarf ettiği belirtiliyor.

Özbekistan Mahalleler Birliği konuyla ilgili bir açıklama yaparak, devlet memurunun her durumda vatandaşlarla iletişim kültürüne uyması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca bu tür davranışların kesinlikle kınandığı vurgulandı.

Şu anda olayla ilgili idari soruşturma yürütülmektedir. Soruşturma sonucunda yetkilinin eylemlerine hukuki değer biçileceği ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerekli önlemlerin alınacağı bildirildi.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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