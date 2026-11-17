Türkiye'nin Antalya ilinde maskeli iki kişi, otomobilde oturan bir sürücüye saldırarak aracına ateş açtı. Olay yerinden kaçan şüpheliler, 72 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle tespit edildi. Şüphelilerin Özbekistan vatandaşı olduğu belirlendi. Konuyla ilgili haberi «Antalya Ekspres» gazetesi duyurdu.

Edinilen bilgilere göre olay, Manavgat ilçesinin Ilıca mahallesinde meydana geldi. A.E.K. isimli şahıs, Zeytinlik bölgesinde telefonla görüşmek için aracını yol kenarına park etti. Bu sırada motosikletle gelen ve yüzleri maskeli iki kişi, sürücüye yaklaşarak araçtan inmesini istedi.

Sürücü, şahıslardan şüphelenerek araçtan inmeden geri manevra yapıp olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak saldırganlar, aracına ateş açarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından mağdur, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma sürecinde 30 konut ve iş yerine ait güvenlik kameralarının 72 saatlik görüntüleri analiz edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda saldırı şüphelilerinin Özbekistan uyruklu Kamronbek Abdurasulov ve Erol Kemal Pusat olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler; kamu güvenliğini tehlikeye atma, mala zarar verme, silahla kasten yaralamaya teşebbüs ve diğer suçlardan yargılanmak üzere gözaltına alındı.

Mahkeme kararıyla her iki şüpheli de tutuklanarak Manavgat'taki kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.

Saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, motosikletli iki kişinin aracın arkasından geri gelmesi, sürücü kaçmaya çalışırken araca ateş açmaları ve ardından olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.