Manchester City'nin ana gol makinesi Erling Haaland, önümüzdeki yaz takımdan ayrılabilir. İngiliz kulübünün Norveçli forvetin transferi için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu bildirildi. En ilginç olanı ise, potansiyel alıcıları arasında Real Madrid, Barcelona, PSG ve Liverpool gibi devlerin bulunması.

City, Haaland için ne kadar ücret talep ediyor?

El Nacional gazetesinin haberine göre, Manchester Cityyönetimi, kulüp çevresindeki mali sorunlar ve geleceğe dair belirsizlikler nedeniyle Haaland'ın ayrılma ihtimalini değerlendiriyor.

Kaynak, "City"nin 26 yaşındaki golcüyü en az 175 milyon Euro karşılığında satmayı planladığını belirtiyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, futbol tarihindeki en büyük işlemlerden biri olabilir.

Şimdilik bu bilgiler resmi olarak doğrulanmadı. Ayrıca Manchester City'nin oyuncuyu satmak için nihai bir karar aldığına dair de bir haber bulunmuyor.

Real Madrid, Barcelona ve PSG sırada

Haaland'a ilgi gösteren kulüplerin listesi oldukça etkileyici. El Nacional'in verilerine göre, Norveçli golcüyü kadrosuna katmak isteyen takımlar şunlar:

Real Madrid;

Barcelona;

PSG;

Liverpool.

Ancak oyuncunun mevcut sözleşmesinin 2034 yılına kadar devam etmesi, olası bir transferi oldukça zorlaştırıyor. Bu nedenle, onun için yüksek bir serbest kalma bedeli ödenmesi gerekebilir.

Haaland gollerine devam ediyor

Erling Haaland'ın Manchester City için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu istatistikleriyle de görülüyor. Norveçli forvet, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta 14 gol attı.

Böylesine yüksek verimliliğe sahip bir oyuncuyu satmak, City için doğal olarak ciddi bir karar olacaktır.

Şimdilik Haaland'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Eğer 175 milyon Euro'luk fiyat etiketi gerçekten konulursa, gelecek yaz transfer döneminde Avrupa'nın en büyük transfer savaşlarından birine tanıklık edebiliriz. Ancak şu an için bu resmi bir karar değil, sadece El Nacional tarafından yayılan bir haber.