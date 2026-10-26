Italiya siyosatida katta intriga: Jorja Meloni nega muddatidan oldin iste’foga chiqmoqchi?

·59·Dunyo
Italiya siyosatida katta intriga: Jorja Meloni nega muddatidan oldin iste’foga chiqmoqchi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya Vazirlar Kengashi raisi Jorja Meloni 2027-yilning mart oyida iste’foga chiqish va muddatidan oldin parlament saylovlarini o‘tkazish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.
  • Bosh vazir mazkur qadamni Rim shartnomalarining 70 yilligiga bag‘ishlangan Yevropa Ittifoqi sammitidan so‘ng amalga oshirishni rejalashtirgan.
  • Mutaxassislarning fikricha, ushbu qaror Meloni va uning partiyasiga parlamentdagi o‘rinlarini mustahkamlash imkonini berishi mumkin.

Italiya Vazirlar Kengashi raisi Jorja Meloni o‘z siyosiy ittifoqchilari bilan 2027 yilning mart oyida iste’foga chiqish va mamlakatda muddatidan oldin parlament saylovlarini o‘tkazish ehtimolini muhokama qildi. Bu haqda Italiyaning yetakchi va nufuzli nashrlaridan biri La Repubblica o‘z manbalariga tayanib xabar tarqatdi.

Garchi rasmiy koalitsiya vakillari va Melonining o‘zi avvalroq parlament 2027 yil kuzigacha — o‘z vakolat muddati yakuniga qadar ishlashini ta’kidlab kelgan bo‘lsa-da, parda ortidagi siyosiy rejalar Rimda hokimiyatni qayta taqsimlashga qaratilgan yangi ssenariy ko‘rib chiqilayotganidan dalolat bermoqda.

Rim sammitidan so‘ng ketish: Ehtimoliy sanalar va ssenariylar

Italiya siyosiy doiralarida muhokama qilinayotgan rejaga ko‘ra, bosh vazirning iste’fosi muhim xalqaro voqea bilan bog‘liq:

  • Tarixiy sammitdan keyingi qadam: Manbalarning ta’kidlashicha, Meloni Rim shartnomalarining 70 yilligiga bag‘ishlab Rimda o‘tkazilishi rejalashtirilayotgan Yevropa Ittifoqi sammitidan so‘ng lavozimini tark etishni mo‘ljallamoqda;

  • Eng erta sana — 16 may: Nashrning hisob-kitoblariga ko‘ra, agar mart oyida iste’fo yuz bersa, navbatdan tashqari parlament saylovlari o‘tkazilishi mumkin bo‘lgan eng erta sana 2027 yil 16 may hisoblanadi;

  • Eng ehtimoliy variant — iyun oyi: Biroq eng qulay va asosiy ssenariy sifatida umummilliy saylovlarni iyun oyida, mahalliy (munitsipal) saylovlar bilan bir vaqtda o‘tkazish rejasi ilgari surilmoqda.

Diplomatik to‘siqlar va jamoatchilikka aytilayotgan bayonotlar

Mazkur rejani amalga oshirish yo‘lida bir qator tashkiliy va siyosiy ziddiyatlar mavjud:

  • Sammitni Bryusseldan ko‘chirish muammosi: Hozirgi kunda Rimdagi yubiley sammitiga tayyorgarlik olib borilmoqda, ammo YEI uchrashuvini an’anaviy Bryusseldan Rimga ko‘chirish uchun tashkilotga a’zo barcha 27 ta davlatning birdek roziligi talab etiladi;

  • Koalitsiyaning rasmiy pozitsiyasi: Hukmron koalitsiya vakillari ochiqchasiga parlament 2027 yil kuziga qadar o‘z vakolatlarini to‘liq bajarishini da’vo qilishda davom etmoqda;

  • Siyosiy hisob-kitob: Mutaxassislar fikricha, reytinglar yuqori bo‘lgan paytda muddatidan oldin saylovga borish Meloni va uning partiyasiga parlamentda o‘z o‘rinlarini yanada mustahkamlab olish imkonini berishi mumkin.

Italiyadagi ushbu siyosiy muhokamalar 2027 yil boshida Yevropa Ittifoqining asosiy yetakchi davlatlaridan birida jiddiy o‘zgarishlar boshlanishidan darak beradi.

Jorja MeloniItaliyaYevropa IttifoqiLa Repubblica
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiya Bosh vaziri AQSHga rasmiy tashrifini nega bekor qildi?Italiya Bosh vaziri AQSHga rasmiy tashrifini nega bekor qildi?20 iyun 19:31Tramp Jorja Meloni haqida yana bir masxaraomuz post e’lon qildiTramp Jorja Meloni haqida yana bir masxaraomuz post e’lon qildi6 iyul 19:04Yevropa bo‘ylab Shengen larzasi: Seutadagi «to‘fon» Yevropani parchalamoqdami?Yevropa bo‘ylab Shengen larzasi: Seutadagi «to‘fon» Yevropani parchalamoqdami?1 avgust 11:56AQSHda chiqindilar bilan birga presslangan erkak tirik qoldiAQSHda chiqindilar bilan birga presslangan erkak tirik qoldiBugun 13:42Argentinalik ona chaqalog‘iga BTS yulduzi sharafiga ism qo‘ydiArgentinalik ona chaqalog‘iga BTS yulduzi sharafiga ism qo‘ydiBugun 13:10Rossiyada yirik temiryo‘l halokati: 20 ta vagon izdan chiqib, 7 ta sisterna yonib ketdiRossiyada yirik temiryo‘l halokati: 20 ta vagon izdan chiqib, 7 ta sisterna yonib ketdiBugun 13:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi