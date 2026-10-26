Italiya siyosatida katta intriga: Jorja Meloni nega muddatidan oldin iste’foga chiqmoqchi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya Vazirlar Kengashi raisi Jorja Meloni 2027-yilning mart oyida iste’foga chiqish va muddatidan oldin parlament saylovlarini o‘tkazish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.
- Bosh vazir mazkur qadamni Rim shartnomalarining 70 yilligiga bag‘ishlangan Yevropa Ittifoqi sammitidan so‘ng amalga oshirishni rejalashtirgan.
- Mutaxassislarning fikricha, ushbu qaror Meloni va uning partiyasiga parlamentdagi o‘rinlarini mustahkamlash imkonini berishi mumkin.
Italiya Vazirlar Kengashi raisi Jorja Meloni o‘z siyosiy ittifoqchilari bilan 2027 yilning mart oyida iste’foga chiqish va mamlakatda muddatidan oldin parlament saylovlarini o‘tkazish ehtimolini muhokama qildi. Bu haqda Italiyaning yetakchi va nufuzli nashrlaridan biri La Repubblica o‘z manbalariga tayanib xabar tarqatdi.
Garchi rasmiy koalitsiya vakillari va Melonining o‘zi avvalroq parlament 2027 yil kuzigacha — o‘z vakolat muddati yakuniga qadar ishlashini ta’kidlab kelgan bo‘lsa-da, parda ortidagi siyosiy rejalar Rimda hokimiyatni qayta taqsimlashga qaratilgan yangi ssenariy ko‘rib chiqilayotganidan dalolat bermoqda.
Rim sammitidan so‘ng ketish: Ehtimoliy sanalar va ssenariylar
Italiya siyosiy doiralarida muhokama qilinayotgan rejaga ko‘ra, bosh vazirning iste’fosi muhim xalqaro voqea bilan bog‘liq:
Tarixiy sammitdan keyingi qadam: Manbalarning ta’kidlashicha, Meloni Rim shartnomalarining 70 yilligiga bag‘ishlab Rimda o‘tkazilishi rejalashtirilayotgan Yevropa Ittifoqi sammitidan so‘ng lavozimini tark etishni mo‘ljallamoqda;
Eng erta sana — 16 may: Nashrning hisob-kitoblariga ko‘ra, agar mart oyida iste’fo yuz bersa, navbatdan tashqari parlament saylovlari o‘tkazilishi mumkin bo‘lgan eng erta sana 2027 yil 16 may hisoblanadi;
Eng ehtimoliy variant — iyun oyi: Biroq eng qulay va asosiy ssenariy sifatida umummilliy saylovlarni iyun oyida, mahalliy (munitsipal) saylovlar bilan bir vaqtda o‘tkazish rejasi ilgari surilmoqda.
Diplomatik to‘siqlar va jamoatchilikka aytilayotgan bayonotlar
Mazkur rejani amalga oshirish yo‘lida bir qator tashkiliy va siyosiy ziddiyatlar mavjud:
Sammitni Bryusseldan ko‘chirish muammosi: Hozirgi kunda Rimdagi yubiley sammitiga tayyorgarlik olib borilmoqda, ammo YEI uchrashuvini an’anaviy Bryusseldan Rimga ko‘chirish uchun tashkilotga a’zo barcha 27 ta davlatning birdek roziligi talab etiladi;
Koalitsiyaning rasmiy pozitsiyasi: Hukmron koalitsiya vakillari ochiqchasiga parlament 2027 yil kuziga qadar o‘z vakolatlarini to‘liq bajarishini da’vo qilishda davom etmoqda;
Siyosiy hisob-kitob: Mutaxassislar fikricha, reytinglar yuqori bo‘lgan paytda muddatidan oldin saylovga borish Meloni va uning partiyasiga parlamentda o‘z o‘rinlarini yanada mustahkamlab olish imkonini berishi mumkin.
Italiyadagi ushbu siyosiy muhokamalar 2027 yil boshida Yevropa Ittifoqining asosiy yetakchi davlatlaridan birida jiddiy o‘zgarishlar boshlanishidan darak beradi.
Izohlar 0
…