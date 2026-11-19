Putin Si Szinpinga qo‘l uzatdi, ammo Putin noqulay vaziyatda qoldi (video)
Xitoy rahbari Si Szinpin Rossiya prezidenti Vladimir Putinni noqulay vaziyatga solib qo‘ydi. Shenchjen shahrida o‘tayotgan Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi (APEC) sammiti doirasidagi marosimda Putin unga qo‘l uzatganida, Xitoy rahbari javoban qo‘l berib ko‘rishmadi. Keyin esa suratga tushish vaqtida Rossiya yetakchisini Donald Tramp yonidan chetga yo‘naltirib, rafiqasi Pen Liyuan uchun joy bo‘shatdi. Holat aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Voqea 18 noyabr kuni uch davlat rahbari va boshqa mehmonlar guruh bo‘lib suratga tushishga tayyorlanayotgan vaqtda yuz berdi. Dastlab Donald Tramp Si Szinpin va uning rafiqasi bilan ko‘rishdi. Shundan so‘ng Putin ularga yaqinlashib, qo‘l uzatdi. Videoda Si Szinpin uning bu ishorasiga javob bermagani ko‘rinadi. Keyin Putin Tramp bilan qo‘l berib ko‘rishib, qisqa suhbatlashdi.
Shundan so‘ng suratga tushish uchun joylashish jarayonida Si Szinpin Putinni Tramp yonidan boshqa tomonga yo‘naltirdi va rafiqasi Pen Liyuan uchun joy ochdi. Natijada Putin AQSH va Xitoy rahbarlaridan alohida joyda suratga tushdi.
E’tiborlisi, Si Szinpin sammitga kelgan Donald Trampni Shenchjen aeroportida shaxsan kutib oldi. Bu Xitoy rahbarining xorijiy davlat yetakchisini aeroportda kutib olishi bilan bog‘liq kam uchraydigan diplomatik ishora sifatida baholandi. Putin esa aeroportda Xitoy Kommunistik partiyasi Siyosiy byurosi a’zosi Say Si tomonidan kutib olingan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…