Qozog‘istonda bir yo‘la to‘rt o‘g‘il farzandni dunyoga keltirgan ayolga uy sovg‘a qilindi!
Qozog‘istonning Jetisu viloyatida 31 yoshli Almira Bekeyeva bir yo‘la to‘rt nafar o‘g‘il farzandni dunyoga keltirdi. Oilada avvaldan uch nafar farzand bo‘lgan. Endilikda ular yetti nafar bolaning ota-onasiga aylanishdi. Quvonchli voqea munosabati bilan oilaga Sariozek shaharchasidan uch xonali kvartira sovg‘a qilindi.
Chaqaloqlar 24-sentyabr kuni homiladorlikning 31-haftasida muddatidan oldin tug‘ilgan. Shu sababli shifokorlar kesarcha kesish amaliyotini o‘tkazgan. O‘g‘il bolalarga Arlan, Arsylan, Alikhan va Amirkhan deb ism qo‘yilgan.
Homiladorlik murakkab kechgani sababli Almira 23-haftadan boshlab shifokorlar nazoratida bo‘lgan. Tug‘ruqdan keyin chaqaloqlar maxsus tibbiy parvarishga muhtoj bo‘lgani uchun oila bir muddat shifoxonada qolgan. Endilikda esa ona va bolalar uyga qaytish imkoniga ega bo‘ldi.
Almiraning aytishicha, bir yo‘la to‘rt nafar farzand kutayotgani haqidagi xabar uning uchun kutilmagan yangilik bo‘lgan. Bu xabar unga katta quvonch bilan birga biroz xavotir ham olib kelgan. Ayniqsa, u katta farzandlarining ukalari bilan ilk uchrashuvini intiqlik bilan kutgan.
“Katta farzandlarimni juda sog‘indim. Ularni bag‘rimga bosishni va ukalari bilan birinchi marta uchrashayotganini ko‘rishni juda istayman”, — deydi Almira.
Oila Jetisu viloyatiga qaytganida mahalliy aholi ularni iliq kutib olgan. Shuningdek, Sariozekdagi zamonaviy turar joy majmuasidan uch xonali kvartiraning kalitlari topshirilgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…