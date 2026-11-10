1 dollar — 1,4 million rial: Dunyodagi eng qadrsiz valyuta axlatga uloqtirilmoqda

2 daqiqa o'qish83
1 dollar — 1,4 million rial: Dunyodagi eng qadrsiz valyuta axlatga uloqtirilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eron milliy valyutasi — rial qora bozorda 1 AQSH dollari uchun 1,4 million rialdan oshib, dunyodagi eng qadrsiz valyutaga aylandi.
  • Giperinflyatsiya va sanksiyalar oqibatida yuzaga kelgan iqtisodiy inqiroz sababli aholi pulni axlatga tashlashgacha borib, norozilik bildirmoqda.
  • Eron Markaziy banki naqd pul tanqisligini yumshatish uchun 10 million riallik yangi banknotani muomalaga chiqardi, biroq uning xalqaro bozordagi qiymati atigi 7 dollarni tashkil etadi.

Eron iqtisodiyoti ko‘p yillik xalqaro sanksiyalar, qat’iy moliyaviy cheklovlar va nazoratdan chiqqan giperinflyatsiya oqibatida tarixiy halokat yoqasiga kelib qoldi. Mamlakatning milliy valyutasi — rial o‘z xarid qobiliyatini deyarli to‘liq yo‘qotdi. Norasmiy qora bozorda bir AQSH dollarining kursi 1,4 million riallik psixologik dovondan oshib, ushbu pul birligini rasman sayyoradagi eng qadrsiz valyutaga aylantirdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolavhalarda fuqarolarning naqd pul bog‘lamlarini chiqindi sifatida yerga sochayotgani yoki ramziy norozilik belgisi sifatida axlat qutilariga tashlab yuborayotganini ko‘rish mumkin. Bu manzara millionlab aholi orasida kuchayib borayotgan chuqur umidsizlik va g‘azabning ochiq ko‘rinishiga aylandi.

10 millionlik kupyura va 7 dollarlik real qiymat

Pul aylanmasidagi defitsitni qoplash va naqd pul tanqisligini yumshatish maqsadida Eron Markaziy banki mamlakat tarixidagi eng yirik — 10 million riallik yangi banknotani muomalaga chiqarishga majbur bo‘ldi. Biroq son jihatidan astronomik tuyulgan ushbu yirik qog‘oz pulning bozordagi haqiqiy qiymati atigi 7 AQSH dollari atrofida baholanmoqda.

Hukumat valyutadan to‘rtta nolni olib tashlash va asta-sekin yangi «tuman» tizimiga o‘tish orqali psixologik bosimni kamaytirishga urindi. Ammo real iqtisodiy islohotlar va xorijiy valyuta oqimisiz amalga oshirilgan denominatsiya qadrsizlanish sur’atini jilovlay olmadi.

Iqtisodiy ko‘rsatkich

Joriy holat va raqamlar

Ijtimoiy ta’siri

Qora bozordagi dollar kursi

1 USD = 1 400 000 rialdan ortiq

Milliy valyuta dunyodagi eng qadrsiz maqomga tushdi

Oziq-ovqat inflyatsiyasi

120 foizdan yuqori

Kundalik iste’mol savatchasi narxi karrasiga oshdi

Eng kam ish haqi qamrovi

Oylik maosh ehtiyojlarning 40 foizini ham qoplamaydi

Aholining katta qismi qashshoqlik chegarasi ortida qoldi

Eng yirik banknota

10 million riallik kupyura

Xalqaro bozordagi real qiymati atigi ~7 dollar

XVJ bahosi

Yaqin Sharqdagi eng chuqur retsessiya holati

Iqtisodiy o‘sish va ishlab chiqarish muzlagan

«Qog‘oz pul o‘zi bosib chiqarilgan qog‘ozning tannarxidan ham arzonlashib ketganda, bank tizimi falajlanadi. Insonlar kundalik bozor-o‘char uchun sumkalarda pul tashishga majbur bo‘lmoqda».

Sanksiyalar bosimi, resurs tanqisligi va ommaviy noroziliklar

Xalqaro valyuta jamg‘armasi (XVJ) ma’lumotlariga ko‘ra, Eron iqtisodiyoti Yaqin Sharq mintaqasidagi boshqa barcha davlatlarga nisbatan ancha og‘ir tanazzul davrini boshdan kechirmoqda. AQSH tomonidan Eron neft eksporti va xalqaro bank tranzaksiyalariga qo‘yilgan qattiq cheklovlar davlat g‘aznasining asosiy daromad manbalarini kesib tashladi.

Valyuta qadrsizlanishi ustiga yopirilgan elektr energiyasi va ichimlik suvi ta’minotidagi uzilishlar aholi sabr kosasini to‘ldirdi. Ayni paytda mamlakatning yirik shaharlari bo‘ylab narx-navoning asossiz oshishi va ijtimoiy nochorlikka qarshi keng ko‘lamli iqtisodiy norozilik namoyishlari davom etmoqda.

Sizningcha, tashqi sanksiyalar bekor qilinmasa, Eron hukumati ichki imkoniyatlar va denominatsiya hisobiga milliy valyutani halokatdan qutqarib qola oladimi? Fikringizni izohlarda bildiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari