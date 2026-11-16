AQSH osmonida meduzaga o‘xshash sirli jism paydo bo‘ldi
AQSHning Alyaska shtati Ankorij shahrida osmonda meduzaga o‘xshash, uzun paypaslagichli qoramtir jism paydo bo‘ldi. G‘ayrioddiy manzara 15 iyun kuni tasodifan videoga tushib qolgan.
Sara Jeyn Osborn o‘sha kuni kamalakni suratga olayotgan paytida osmonda harakatlanayotgan noma’lum obyektni ham kameraga muhrlagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, jism taxminan uch daqiqa davomida ko‘zga tashlanib turgan.
Mazkur video noyabr oyida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilar orasida turli taxminlarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar uni noma’lum uchuvchi obyekt bilan bog‘lagan bo‘lsa, boshqalar oddiyroq izohlarni ilgari surdi.
Pentagonning sobiq NUJ tadqiqotlari bo‘limi rahbari Shon Kirkpatrikning taxminicha, tasvirda uzun tasmalari bo‘lgan varrak aks etgan bo‘lishi mumkin. Alyaskadagi harbiy baza vakillari ham videodan xabardor ekanini ma’lum qilgan, ammo hodisa yuzasidan batafsil izoh bermagan.
Hozircha osmonda ko‘ringan jismning aynan nima ekani rasman aniqlanmagan. Shu bois noodatiy tasvir atrofidagi jumboq ochiq qolmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…