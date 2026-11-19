Italiya Bosh vaziri Ukrainaga harbiy kontingent yuborishdan voz kechdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya Bosh vaziri Jorja Meloni Rim Ukraina hududiga quruqlikdagi harbiy kontingent yubormasligini yana bir bor tasdiqladi.
- Hukumat vakillarining ta'kidlashicha, Italiya Yevropa «beshligi»ning diplomatik sa'y-harakatlari hamda Ye3 «uchligi»ning harbiy tashabbuslari o'rtasida aniq chegara bo'lishi kerakligini talab qilmoqda.
Italiya Bosh vaziri Jorja Meloni Berlinda «xohlovchilar koalitsiyasi» sammiti boshlanishidan oldin Rim Ukraina hududiga quruqlikdagi harbiy kontingent yubormasligini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Italiyaning Il Sole 24 Ore ishbilarmonlik nashri respublika hukumatidagi manbalarga tayanib xabar berdi.
Yevropa yetakchilarining Germaniya poytaxtidagi uchrashuvi Xitoyning Shenchjen shahrida ATES sammiti doirasida bo‘lib o‘tgan Donald Tramp, Vladimir Putin va Si Szinpin o‘rtasidagi tarixiy uch tomonlama muzokaralar bilan bir vaqtda kechdi. Ushbu geosiyosiy fon ostida Kiyevning yevropalik ittifoqchilari, jumladan, Berlinga yetib kelgan AQSH maxsus vakillari Stiv Uitkoff va Jared Kushner ishtirokida yagona muzokara kun tartibini ishlab chiqishga harakat qilishmoqda.
Diplomatik «beshlik» va harbiy «uchlik» o‘rtasidagi farq
Il Sole 24 Ore nashrining yozishicha, Jorja Meloni apparatida Rim Yevropa «beshligi» (Italiya, Fransiya, Germaniya, Polsha, Buyuk Britaniya) olib borayotgan diplomatik ishlar hamda Ye3 «uchligi»ning ko‘p millatli kuchlarni shakllantirishga qaratilgan harbiy tashabbuslari o‘rtasida aniq chegara qo‘yish zarurligini ta’kidlagan.
«Italiya Ukrainada taklif etilayotgan kuchlar tarkibiga o‘z harbiy xizmatchilarini yubormasligini bir necha bor aniq bildirgan. Ushbu ikki rol turlicha, biroq bir-birini to‘ldiruvchi xususiyatga ega», — deya keltiradi nashr Italiya bosh vaziri ofisidagi manbalar bayonotini.
Masala yo‘nalishi
Italiya hukumatining rasmiy pozitsiyasi (OAV ma’lumotlariga ko‘ra)
Harbiy kontingent
Ukrainaga quruqlikdagi qo‘shinlarni yuborishdan qat’iy voz kechish (Il Sole 24 Ore)
Formatlar taqsimoti
Yevropa «beshligi» diplomatiyasini Ye3 harbiy tashabbuslaridan ajratish
45 mlrd yevrolik yordam
Kutish pozitsiyasi; hujjatni shoshilinch emas, balki batafsil o‘rganish talabi (La Repubblica)
45 milliard yevrolik yordam paketi va ichki siyosiy bosim
La Repubblica gazetasi ma’lumotlariga ko‘ra, Berlindagi Italiya delegatsiyasi Yevrokomissiya rahbari Ursula fon der Lyayen tomonidan taklif etilgan Kiyevga mo‘ljallangan 45 milliard yevrolik yangi moliyaviy yordam paketi masalasida ham kutish pozitsiyasini egallagan. Meloni atrofidagilar tashabbusni shoshilinch tarzda ma’qullashdan bosh tortib, hujjatni chuqur va batafsil o‘rganib chiqish zarurligini ko‘rsatishmoqda.
Qayd etilishicha, bundan avval Italiyaning o‘zida ham Ukraina inqirozi tufayli Vazirlar Mahkamasiga nisbatan siyosiy bosim kuchaygan edi. Xususan, «Milliy kelajak» partiyasi yetakchisi va Yevroparlament deputati Roberto Vannachchi 2027 yilgi saylovlardan so‘ng faqat bitta shart bilan — Kiyevga harbiy va moliyaviy yordam to‘liq to‘xtatilgan taqdirdagina Jorja Meloni hukumatini qo‘llab-quvvatlashga tayyor ekanini ma’lum qilgan.
Sizningcha, Italiyaning Ukrainaga qo‘shin yubormaslik va 45 milliard yevrolik moliyaviy yordam paketini ortga surish bo‘yicha pozitsiyasi Yevropa Ittifoqining umumiy tashqi siyosatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…