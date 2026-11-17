Meksika osmonida pterodaktil paydo bo‘ldimi? Viral videolar yuzasidan rasmiylar izoh berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Meksikaning Syudad-Xuares shahri osmonida ulkan qanotli jonzot aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi.
- Syudad-Xuares shahar fuqaro muhofazasi xizmati rahbari Serxio Rodriges mazkur kadrlarni raqamli ko'ngilochar kontent deb atab, aholini tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ishonmaslikka chaqirdi.
Meksikaning Syudad-Xuares shahri osmonida ulkan qanotli jonzot uchib yurgani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Ayrim foydalanuvchilar tasvirlardagi mavjudotni millionlab yillar avval yo‘q bo‘lib ketgan pterodaktilga o‘xshatmoqda. Videolarni meksikalik ufolog Xayme Maussan ham o‘z sahifasida ulashgan.
Tarqalgan kadrlarda qorong‘i osmonda katta qanotli noma’lum jonzot uchib o‘tayotgani ko‘rinadi. Maussan uni pteranodonga o‘xshatib, hodisani chuqurroq o‘rganish kerakligini bildirgan. Biroq videolarda aynan qanday jonzot aks etgani hozircha ishonchli tarzda aniqlanmagan.
Syudad-Xuares shahar fuqaro muhofazasi xizmati rahbari Serxio Rodriges ushbu videolarni «raqamli ko‘ngilochar kontent» deb atadi va aholini tasdiqlanmagan ma’lumotlarni tarqatmaslikka chaqirdi. Uning ta’kidlashicha, haqiqatan ham tarixdan oldingi davrga mansub jonzot aniqlanganida, Meksika Milliy antropologiya va tarix instituti hamda xalqaro ilmiy tashkilotlar bu holatni o‘rgangan bo‘lardi.
Mutaxassislar esa videodagi qanotli siluet mahalliy hududda uchraydigan yirik qush — ko‘k qarqara bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Ayrim kadrlarga sun’iy intellekt yordamida ishlov berilgani yoki ular sun’iy yaratilgani haqidagi fikrlar ham mavjud. Biroq asl videofayllar bo‘yicha to‘liq texnik ekspertiza natijalari ochiqlanmagan.
Pterozavrlar, jumladan, pterodaktil va pteranodonlar millionlab yillar avval yashagan uchuvchi sudralib yuruvchilar bo‘lib, taxminan 66 million yil avval qirilib ketgan. Hozircha Syudad-Xuares osmonida bunday jonzot paydo bo‘lganini tasdiqlovchi ilmiy dalil yo‘q.
Shunday qilib, videolarda qanday jonzot aks etgani borasida turli taxminlar mavjud, ammo pterodaktil haqidagi da’volar tasdiqlanmagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…