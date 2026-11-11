«Biz qozoqlarmiz, arablar emas»: Tokayev so‘zlashuvda milliy iboralarni ishlatish haqida

2 daqiqa o'qish82
«Biz qozoqlarmiz, arablar emas»: Tokayev so‘zlashuvda milliy iboralarni ishlatish haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jomart Tokayev 2026 yil 10 noyabr kuni Astana shahrida bo‘lib o‘tgan «Qazaq tіlі»
  • Xalqaro jamiyatining X kurultoyida fuqarolarni kundalik nutqda arabcha iboralar o‘rniga an’anaviy qozoqcha so‘zlarni ishlatishga chaqirdi.
  • Davlat rahbari «inshaalloh» o‘rniga «Qұday qalasa» va «alhamdulillah» o‘rniga «Qұdayg‘a shүkіr» iboralarini qo‘llash tabiiyroq ekanini ta’kidladi.

Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jomart Tokayev mamlakat fuqarolarini qozoq tilidagi an’anaviy iboralar o‘rniga «inshaalloh» va «alhamdulillah» kabi arabcha so‘zlarni haddan tashqari ko‘p ishlatishdan voz kechishga chaqirdi. Davlat rahbari bu haqda 2026 yil 10 noyabr kuni Astana shahrida bo‘lib o‘tgan «Qazaq tіlі» Xalqaro jamiyatining X kurultoyida so‘zlagan nutqida ma’lum qildi.

Tilda «arablashuv» tendensiyasi va prezident xavotiri

Qosim-Jomart Tokayev o‘z chiqishida jamiyatda til va madaniyat borasida kuchayib borayotgan ayrim jarayonlardan xavotir bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, so‘nggi paytlarda kundalik turmushda asliy qozoqcha diniy va ma’naviy tushunchalarni arabcha muqobillari bilan almashtirish odat tusiga kirib bormoqda. Prezident bunday sun’iy o‘zgarishlarning hayotiy zarurligi jiddiy savollarni tug‘dirishini ta’kidladi.

«Biz qozoqlarmiz, arablar emas», — dedi Qosim-Jomart Tokayev.

Shu bois, kundalik nutqda arabcha iboralar o‘rniga asrlar davomida xalq tilida chuqur ildiz otgan milliy muqobillardan foydalanish maqsadga muvofiqligi qayd etildi. Jumladan:

  • «Inshaalloh» o‘rniga — «Qұday qalasa» (Agar Xudo xohlasa);

  • «Alhamdulillah» o‘rniga — «Qұdayg‘a shүkіr» (Xudoga shukr) iboralarini qo‘llash tabiiyroq ekani ta’kidlandi.

Kurultoy tashabbuslari va yo‘nalishlar

Asosiy maqsad va choralar tafsiloti

Ko‘tarilgan asosiy masala

Kundalik nutqda arabcha leksikaning haddan tashqari ko‘payib ketishi

Tavsiya etilgan iboralar

«Inshaalloh» va «alhamdulillah» o‘rniga «Qұday qalasa» hamda «Qұdayg‘a shүkіr»

Ilmiy yondashuv

Tildagi bunday tendensiyalarni chuqur o‘rganish uchun lingvist va olimlarni jalb etish

Davlat darajasidagi nazorat

Qozog‘iston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi muvofiqligida maxsus ekspert guruhini tuzish

«Milliy o‘zlikni va til sofligini saqlab qolish har bir jamiyatning eng ustuvor vazifalaridan biridir».

Lingvistlar va olimlarning roli hamda maxsus ekspert guruhi

Davlat rahbari bunday murakkab va nozik til jarayonlari faqat yuzaki muhokama bilan cheklanib qolmasligi kerakligini ko‘rsatib o‘tdi. Bu borada mamlakatning yetakchi olimlari va lingvistlari o‘zlarining professional, ilmiy asoslangan fikrlarini bildirishlari zarur.

Til jarayonlarini davlat miqyosida oqilona va sifatli tartibga solish maqsadida maxsus ekspert guruhini tashkil etish taklif qilindi. Mazkur guruhning faoliyati va muvofiqlashtirilishi bevosita Qozog‘iston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu tashabbus to‘liq tarzda qozoq tilining asl sofligini saqlash, milliy qadriyat hamda madaniy o‘zlikni himoya qilishga qaratilgan.

Sizningcha, kundalik muloqotda milliy va an’anaviy iboralardan foydalanish tilning asl tabiatini saqlab qolishda qanchalik muhim hisoblanadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari