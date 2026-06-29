Braziliya va Yaponiya toʻqnashuvi oldidan dahanaki jang: Marquinhos raqibning gaplariga javob qaytardi

·0·Sport
Braziliya va Yaponiya toʻqnashuvi oldidan dahanaki jang: Marquinhos raqibning gaplariga javob qaytardi

Jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasidagi Braziliya va Yaponiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv oldidan maydon tashqarisidagi ehtiroslar qizib bormoqda. Yaponiyalik hujumchi Kento Shiogai tomonidan bildirilgan provokatsion fikrlar Braziliya lagerida keskin kutib olindi. Selecao sardori Marquinhos raqibning Neymar va jamoaning umumiy saviyasi haqidagi tanqidlariga munosabat bildirib, buni raqibning manmanligi sifatida baholadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mojaroga Yaponiyaning Volfsburg klubidagi hujumchisi Kento Shiogaining intervyusi sabab boʻldi. U oʻz soʻzlarida Neymar endi avvalgi darajasida emasligini va Braziliya terma jamoasi oʻtmishdagi kabi qoʻrqinchli kuch hisoblanmasligini taʼkidlagan edi. GOAL.com nashrining xabar berishicha, ushbu bayonot Xyustondagi mashgʻulotlar bazasida tayyorgarlik koʻrayotgan braziliyalik futbolchilarning gʻururiga tegib ketgan va jamoa ichida muhokamalarga sabab boʻlgan.

Marquinhos Caze TV telekanaliga bergan intervyusida raqibning bu kabi chiqishlari Braziliya terma jamoasi uchun qoʻshimcha motivatsiya manbai boʻlishini yashirib oʻtirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa bir oydan beri AQSHda kamtarlik bilan mehnat qilmoqda va har qanday tanqidga faqat maydondagi natija bilan javob berishni maqsad qilgan. Sardor raqibning gaplarini eʼtiborsiz qoldirmasliklarini, aksincha, ulardan kuch olishlarini bildirdi.

Kamtarlik va takabburlik oʻrtasidagi bahs

Braziliyalik himoyachi yaponiyalik futbolchining tutumini tanqid qilar ekan, futbol olamida oʻzaro hurmat muhimligini eslatib oʻtdi. "Futbol bugungi kunda juda muvozanatlashgan. Bunday vaziyatda aql va donolik bilan ish tutish lozim, balki bu ularning tomonidan biroz takabburlikdir. Braziliya hamon buyuk jamoa boʻlib qolaveradi. Biz oʻz kuchimiz va sifatimizni har bir vaziyatda isbotlashimiz kerak", — deya taʼkidladi Marquinhos.

Qizigʻi shundaki, terma jamoa bosh murabbiyi Carlo Ancelotti ushbu vaziyatda diplomatik pozitsiyani egallashni afzal koʻrdi. Biroq Marquinhos sardor sifatida jamoa sharafini himoya qilishga qaror qildi. Uning fikricha, oltinchi bor jahon toji uchun kurashayotgan Braziliya kabi jamoaning bosib oʻtgan yoʻliga nisbatan hurmatsizlik qilish nooʻrin.

NRG Stadium mezbonlik qiladigan ushbu bahs ikki mamlakat futboli tarixida oʻziga xos sahifa ochadi, chunki Braziliya va Yaponiya ilk bor Jahon chempionatining pley-off bosqichida oʻzaro toʻqnash kelishmoqda. Braziliya turnirni biroz sust boshlagan boʻlsa-da, keyinchalik Gaiti va Shotlandiya ustidan qozonilgan 3:0 hisobidagi ishonchli gʻalabalar orqali oʻz ritmini topib oldi.

Shunga qaramay, Selecao uchun boʻlajak oʻyin oson kechmasligi aniq. Oʻtgan yilning oktyabr oyida Tokioda oʻtkazilgan oʻrtoqlik uchrashuvida Yaponiya 0:2 hisobida yutqazayotib, yakunda 3:2 hisobidagi irodali gʻalabani qoʻlga kiritgan edi. Carlo Ancelotti shogirdlari oʻsha magʻlubiyat uchun revansh olishni va 1/8 final yoʻllanmasini naqd qilishni koʻzlamoqda. Neymar atrofidagi gap-soʻzlar esa faqatgina olovga moy sepish vazifasini oʻtamoqda.

BraziliyaYaponiyaNeymarMarquinhosJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 14:45Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 14:31Anchelotti JCH-2026 favoritini ayta olmadi: «Kuchlar deyarli teng»Anchelotti JCH-2026 favoritini ayta olmadi: «Kuchlar deyarli teng»Bugun, 14:03Nepomnyashchiy: «O‘zbekistonni Kapadze boshqarishi kerak edi»Nepomnyashchiy: «O‘zbekistonni Kapadze boshqarishi kerak edi»Bugun, 13:26Saudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiSaudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiBugun, 13:12Lionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiLionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiBugun, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi