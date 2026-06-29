Braziliya va Yaponiya toʻqnashuvi oldidan dahanaki jang: Marquinhos raqibning gaplariga javob qaytardi
Jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasidagi Braziliya va Yaponiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv oldidan maydon tashqarisidagi ehtiroslar qizib bormoqda. Yaponiyalik hujumchi Kento Shiogai tomonidan bildirilgan provokatsion fikrlar Braziliya lagerida keskin kutib olindi. Selecao sardori Marquinhos raqibning Neymar va jamoaning umumiy saviyasi haqidagi tanqidlariga munosabat bildirib, buni raqibning manmanligi sifatida baholadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mojaroga Yaponiyaning Volfsburg klubidagi hujumchisi Kento Shiogaining intervyusi sabab boʻldi. U oʻz soʻzlarida Neymar endi avvalgi darajasida emasligini va Braziliya terma jamoasi oʻtmishdagi kabi qoʻrqinchli kuch hisoblanmasligini taʼkidlagan edi. GOAL.com nashrining xabar berishicha, ushbu bayonot Xyustondagi mashgʻulotlar bazasida tayyorgarlik koʻrayotgan braziliyalik futbolchilarning gʻururiga tegib ketgan va jamoa ichida muhokamalarga sabab boʻlgan.
Marquinhos Caze TV telekanaliga bergan intervyusida raqibning bu kabi chiqishlari Braziliya terma jamoasi uchun qoʻshimcha motivatsiya manbai boʻlishini yashirib oʻtirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa bir oydan beri AQSHda kamtarlik bilan mehnat qilmoqda va har qanday tanqidga faqat maydondagi natija bilan javob berishni maqsad qilgan. Sardor raqibning gaplarini eʼtiborsiz qoldirmasliklarini, aksincha, ulardan kuch olishlarini bildirdi.
Kamtarlik va takabburlik oʻrtasidagi bahsBraziliyalik himoyachi yaponiyalik futbolchining tutumini tanqid qilar ekan, futbol olamida oʻzaro hurmat muhimligini eslatib oʻtdi. "Futbol bugungi kunda juda muvozanatlashgan. Bunday vaziyatda aql va donolik bilan ish tutish lozim, balki bu ularning tomonidan biroz takabburlikdir. Braziliya hamon buyuk jamoa boʻlib qolaveradi. Biz oʻz kuchimiz va sifatimizni har bir vaziyatda isbotlashimiz kerak", — deya taʼkidladi Marquinhos.
Qizigʻi shundaki, terma jamoa bosh murabbiyi Carlo Ancelotti ushbu vaziyatda diplomatik pozitsiyani egallashni afzal koʻrdi. Biroq Marquinhos sardor sifatida jamoa sharafini himoya qilishga qaror qildi. Uning fikricha, oltinchi bor jahon toji uchun kurashayotgan Braziliya kabi jamoaning bosib oʻtgan yoʻliga nisbatan hurmatsizlik qilish nooʻrin.
NRG Stadium mezbonlik qiladigan ushbu bahs ikki mamlakat futboli tarixida oʻziga xos sahifa ochadi, chunki Braziliya va Yaponiya ilk bor Jahon chempionatining pley-off bosqichida oʻzaro toʻqnash kelishmoqda. Braziliya turnirni biroz sust boshlagan boʻlsa-da, keyinchalik Gaiti va Shotlandiya ustidan qozonilgan 3:0 hisobidagi ishonchli gʻalabalar orqali oʻz ritmini topib oldi.
Shunga qaramay, Selecao uchun boʻlajak oʻyin oson kechmasligi aniq. Oʻtgan yilning oktyabr oyida Tokioda oʻtkazilgan oʻrtoqlik uchrashuvida Yaponiya 0:2 hisobida yutqazayotib, yakunda 3:2 hisobidagi irodali gʻalabani qoʻlga kiritgan edi. Carlo Ancelotti shogirdlari oʻsha magʻlubiyat uchun revansh olishni va 1/8 final yoʻllanmasini naqd qilishni koʻzlamoqda. Neymar atrofidagi gap-soʻzlar esa faqatgina olovga moy sepish vazifasini oʻtamoqda.
…