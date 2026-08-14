Jeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratda

·0·Sport
Jeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratda

Angliya futboli eksperti va Liverpul sobiq himoyachisi Jeymi Karrager Londonning Arsenal klubi oʻz tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skellini yozgi transfer oynasida sotishga tayyor ekanligi haqidagi xabarlardan butunlay gangib qolganini bildirdi. The Overlap Fan Debate koʻrsatuvida soʻz olgan mutaxassis ushbu qarorning mantiqini tushunib boʻlmasligini taʼkidlab, bu holatni gʻalati va kutilmagan deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manbalar bergan maʼlumotlarga koʻra, oʻn toʻqqiz yoshli yarim himoyachi Angliya Premyer-ligasidagi raqobatchilar — Manchester Yunayted hamda Chelsi klublariga taklif qilingan. Vaholanki, futbolchining oʻzi yoki uning vakillari tomonidan jamoani tark etish istagi bildirilmagani, aksincha Arsenal klubining tashabbusi koʻrsatilgani mutaxassislarni va muxlislarni hayratda qoldirdi.

Markazdagi raqobat va yosh isteʼdod kelajagi

Londonliklar safida markazdagi raqobat Nyukasl Yunayted klubidan 75 million funt sterling evaziga Bruno Gimaraysning transfer qilinishi ortidan yanada kuchaydi. Shunga qaramay, oʻtgan mavsum boshida qiyinchiliklarga duch kelgan ingliz futbolchisi mavsum yakuniga borib asosiy tarkibdan joy ola bildi. Xususan, Chempionlar ligasi finalida Pari Sen-Jermen klubiga qarshi kechgan va penaltilar seriyasigacha borgan bahsda maydonga tushib, musobaqa tarixida finalni boshlagan ikkinchi eng yosh ingliz futbolchisiga aylandi.

Jeymi Karragerning fikricha, Arsenal oʻz akademiyasining Hale End tarbiyalanuvchisi boʻlgan bunday darajadagi iqtidorli oʻyinchidan voz kechish orqali jiddiy xatoga yoʻl qoʻyishi mumkin. Sobiq futbolchi yosh oʻyinchilar faoliyatida pasayishlar boʻlishi tabiiyligini, biroq Lyuis-Skellining salohiyati juda yuqoriligini alohida taʼkidladi.

Maylz Lyuis-Skellining xalqaro maydondagi oʻyinlari

Mutaxassis yosh futbolchining Madridning Real klubiga qarshi mehmondagi oʻyinda chap qanot himoyasida maydonni boshqargani hamda Pari Sen-Jermen bilan kechgan finalda markaziy yarim himoyadagi harakatlarini yuqori baholadi. Bunday darajadagi oʻyinlarni faqatgina chinakamiga iqtidorli yoshlar koʻrsata olishi mumkinligini qayd etdi.

Eslatib oʻtamiz, futbolchining Emirates stadionidagi amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha moʻljallangan. U Como darvozasiga gol urganidan soʻng tribunadagilarga yurak shaklini koʻrsatib, jamoada qolish istagida ekanini yaqqol namoyish etgandi.

Mikel Arteta esa ushbu transfer mish-mishlariga izoh berar ekan, futbolchilarining boshqa klublar eʼtiborini tortayotgani ular yaxshi ish bajarayotganining ijobiy belgisi ekanini taʼkidlab, mavjud taxminlar haqida gapirishdan bosh tortdi.

ArsenalMaylz Lyuis-SkelliJeymi KarragerPremyer-ligaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiShok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiBugun, 15:45Maxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiMaxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiBugun, 15:40«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!Bugun, 15:31Milan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaMilan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaBugun, 15:30Manchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaManchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaBugun, 15:17Enzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildiEnzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildiBugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi