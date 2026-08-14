Jeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratda
Angliya futboli eksperti va Liverpul sobiq himoyachisi Jeymi Karrager Londonning Arsenal klubi oʻz tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skellini yozgi transfer oynasida sotishga tayyor ekanligi haqidagi xabarlardan butunlay gangib qolganini bildirdi. The Overlap Fan Debate koʻrsatuvida soʻz olgan mutaxassis ushbu qarorning mantiqini tushunib boʻlmasligini taʼkidlab, bu holatni gʻalati va kutilmagan deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manbalar bergan maʼlumotlarga koʻra, oʻn toʻqqiz yoshli yarim himoyachi Angliya Premyer-ligasidagi raqobatchilar — Manchester Yunayted hamda Chelsi klublariga taklif qilingan. Vaholanki, futbolchining oʻzi yoki uning vakillari tomonidan jamoani tark etish istagi bildirilmagani, aksincha Arsenal klubining tashabbusi koʻrsatilgani mutaxassislarni va muxlislarni hayratda qoldirdi.
Markazdagi raqobat va yosh isteʼdod kelajagiLondonliklar safida markazdagi raqobat Nyukasl Yunayted klubidan 75 million funt sterling evaziga Bruno Gimaraysning transfer qilinishi ortidan yanada kuchaydi. Shunga qaramay, oʻtgan mavsum boshida qiyinchiliklarga duch kelgan ingliz futbolchisi mavsum yakuniga borib asosiy tarkibdan joy ola bildi. Xususan, Chempionlar ligasi finalida Pari Sen-Jermen klubiga qarshi kechgan va penaltilar seriyasigacha borgan bahsda maydonga tushib, musobaqa tarixida finalni boshlagan ikkinchi eng yosh ingliz futbolchisiga aylandi.
Jeymi Karragerning fikricha, Arsenal oʻz akademiyasining Hale End tarbiyalanuvchisi boʻlgan bunday darajadagi iqtidorli oʻyinchidan voz kechish orqali jiddiy xatoga yoʻl qoʻyishi mumkin. Sobiq futbolchi yosh oʻyinchilar faoliyatida pasayishlar boʻlishi tabiiyligini, biroq Lyuis-Skellining salohiyati juda yuqoriligini alohida taʼkidladi.
Maylz Lyuis-Skellining xalqaro maydondagi oʻyinlariMutaxassis yosh futbolchining Madridning Real klubiga qarshi mehmondagi oʻyinda chap qanot himoyasida maydonni boshqargani hamda Pari Sen-Jermen bilan kechgan finalda markaziy yarim himoyadagi harakatlarini yuqori baholadi. Bunday darajadagi oʻyinlarni faqatgina chinakamiga iqtidorli yoshlar koʻrsata olishi mumkinligini qayd etdi.
Eslatib oʻtamiz, futbolchining Emirates stadionidagi amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha moʻljallangan. U Como darvozasiga gol urganidan soʻng tribunadagilarga yurak shaklini koʻrsatib, jamoada qolish istagida ekanini yaqqol namoyish etgandi.
Mikel Arteta esa ushbu transfer mish-mishlariga izoh berar ekan, futbolchilarining boshqa klublar eʼtiborini tortayotgani ular yaxshi ish bajarayotganining ijobiy belgisi ekanini taʼkidlab, mavjud taxminlar haqida gapirishdan bosh tortdi.
…