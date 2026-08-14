Turkiya 2027 yilda ilk bor Oyga kosmik apparat yubormoqchi

·0·Dunyo
Turkiya 2027 yilda ilk bor Oyga kosmik apparat yubormoqchi

Turkiya 2027 yilning dastlabki oylarida Oyga o‘zining ilk kosmik apparatini yuborishni rejalashtirmoqda. Bu haqda 13 avgust kuni mamlakat sanoat va texnologiyalar vaziri Mehmet Fotih Kajir ma’lum qildi.

Vazirning so‘zlariga ko‘ra, «Milliy texnologik hamla» dasturida kosmik soha muhim o‘rin tutadi. Uning ta’kidlashicha, kosmik va unga oid texnologiyalar nafaqat ilm-fan, balki mudofaa sanoati uchun ham strategik ahamiyatga ega.

Turkiya so‘nggi yillarda BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2, Türksat 6A va İMECE kabi sun’iy yo‘ldosh loyihalarini amalga oshirib, kosmik texnologiyalar bo‘yicha salohiyatini oshirgan.

Kajirning ma’lum qilishicha, turkiyalik muhandis va olimlar hozirda mamlakatning o‘z Oy apparatini yaratish ustida ishlamoqda. Qurilma mahalliy ishlab chiqilgan gibrid raketa dvigateli bilan jihozlanadi va uning parvozi uchun belgilangan barcha asosiy sinovlar muvaffaqiyatli yakunlangan.

Vazir Turkiyaning kosmosga mustaqil chiqish imkoniyatini strategik maqsad sifatida ko‘rayotganini bildirib, raketa texnologiyalarini rivojlantirish bo‘yicha ishlar davom etayotganini ta’kidladi.

Shuningdek, mamlakat kelgusida boshqariladigan kosmik missiyalarni davom ettirish, yangi xalqaro kosmik stansiyalar loyihalarida texnologik hamkor sifatida qatnashish va xalqaro hamkorlikni kengaytirishni rejalashtirmoqda.

Tadbirda bir guruh odamlar jurnalistlarga intervyu bermoqda.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tailandda yovvoyi fil mashinadan meva “o‘g‘irladi”Tailandda yovvoyi fil mashinadan meva “o‘g‘irladi”Bugun, 14:15Quyosh tutilishidan so‘ng ko‘z og‘rig‘i bo‘yicha qidiruvlar keskin oshdiQuyosh tutilishidan so‘ng ko‘z og‘rig‘i bo‘yicha qidiruvlar keskin oshdiBugun, 13:36Okeanda “o‘z umrini orqaga qaytarishi” mumkin bo‘lgan jonzot borOkeanda “o‘z umrini orqaga qaytarishi” mumkin bo‘lgan jonzot borBugun, 13:18Futbolchi shlemini kiyib, qariyb bir soat ilon bilan mashg‘ulot qildiFutbolchi shlemini kiyib, qariyb bir soat ilon bilan mashg‘ulot qildiBugun, 12:59Vodorodli avtomobil 653 km/soat tezlikka chiqib, rekord o‘rnatdiVodorodli avtomobil 653 km/soat tezlikka chiqib, rekord o‘rnatdiBugun, 12:58Turkiyada imom tomog‘iga shirinlik tiqilgan qizaloqni qutqardiTurkiyada imom tomog‘iga shirinlik tiqilgan qizaloqni qutqardiBugun, 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi