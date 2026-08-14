Turkiya 2027 yilda ilk bor Oyga kosmik apparat yubormoqchi
Turkiya 2027 yilning dastlabki oylarida Oyga o‘zining ilk kosmik apparatini yuborishni rejalashtirmoqda. Bu haqda 13 avgust kuni mamlakat sanoat va texnologiyalar vaziri Mehmet Fotih Kajir ma’lum qildi.
Vazirning so‘zlariga ko‘ra, «Milliy texnologik hamla» dasturida kosmik soha muhim o‘rin tutadi. Uning ta’kidlashicha, kosmik va unga oid texnologiyalar nafaqat ilm-fan, balki mudofaa sanoati uchun ham strategik ahamiyatga ega.
Turkiya so‘nggi yillarda BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2, Türksat 6A va İMECE kabi sun’iy yo‘ldosh loyihalarini amalga oshirib, kosmik texnologiyalar bo‘yicha salohiyatini oshirgan.
Kajirning ma’lum qilishicha, turkiyalik muhandis va olimlar hozirda mamlakatning o‘z Oy apparatini yaratish ustida ishlamoqda. Qurilma mahalliy ishlab chiqilgan gibrid raketa dvigateli bilan jihozlanadi va uning parvozi uchun belgilangan barcha asosiy sinovlar muvaffaqiyatli yakunlangan.
Vazir Turkiyaning kosmosga mustaqil chiqish imkoniyatini strategik maqsad sifatida ko‘rayotganini bildirib, raketa texnologiyalarini rivojlantirish bo‘yicha ishlar davom etayotganini ta’kidladi.
Shuningdek, mamlakat kelgusida boshqariladigan kosmik missiyalarni davom ettirish, yangi xalqaro kosmik stansiyalar loyihalarida texnologik hamkor sifatida qatnashish va xalqaro hamkorlikni kengaytirishni rejalashtirmoqda.
…