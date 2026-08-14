Tecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareya
Tecno kompaniyasi zamonaviy texnologiyalar bozorida oʻzining yangi flagman qurilmasi — Pova 8 Pro smartfonini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjet oʻzining ulkan akkumulyatori, ilgʻor displeyi va noodatiy kosmik dizayni bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga moʻljallangan boʻlib, oʻrta segmentdagi yetakchi qurilmalardan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Displey va oʻyin imkoniyatlariYangi smartfon 6,78 dyuymli AMOLED-ekran bilan jihozlangan boʻlib, u 144 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Ekranning eng yuqori yorqinligi 4500 nitgacha yetadi va u mustahkam Corning Gorilla Glass 7i oynasi bilan himoyalangan. Bu esa quyosh nurlari ostida ham tasvirning aniq koʻrinishini taʼminlaydi.
Oʻyinsevarlar uchun qurilmada maxsus P1 grafik chipi koʻzda tutilgan. Ushbu protsessor ayrim oʻyin loyihalarida kadrlar chastotasini 144 kadr/sekundgacha oshirish imkonini beradi. Shuningdek, smartfon MediaTek Dimensity 7400 Ultimate protsessori bazasida ishlaydi va foydalanuvchilarga 12 GB gacha tezkor hamda 512 GB gacha ichki xotirani taklif etadi.
Kamera va avtonomlikQurilmaning orqa panelida uchburchak shaklidagi kamera bloki joylashgan boʻlib, u sozlanishi mumkin boʻlgan Mini LED-displey bilan toʻldirilgan. Asosiy kamera optik stabilizatsiyaga ega 50 megapikselli LYTIA 700C sensoridan iborat. Unga 8 megapikselli keng burchakli modul va 13 megapikselli old kamera koʻmaklashadi.
Smartfonning eng asosiy ustunliklaridan biri uning 6500 mA•ch sigʻimli akkumulyatoridir. Batareya 45 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini, shuningdek, baypas quvvatlash va 10 vattli teskari simli quvvatlash funksiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga uzoq vaqt davomida zaryad haqida qaygʻurmasdan foydalanish imkonini beradi.
Himoya va qoʻshimcha funksiyalarKorpus xavfsizligiga alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, model bir yoʻla bir nechta standartlar — IP66, IP68, IP69 va IP69K darajasidagi himoyaga ega. Qurilma qizib ketishining oldini olish uchun 5000 mm² maydonga ega bugʻlanish kamerasi oʻrnatilgan.
Shuningdek, gadjet NFC moduli, infraqizil port, Dolby Atmos sozlamasiga ega stereodinamiklar va Hi-Res Audio qoʻllab-quvvatlashi bilan jihozlangan. Qurilma qutidan Android 16 operatsion tizimi va HiOS 16 interfeysi bilan chiqadi. Ishlab chiqaruvchi uchta yirik tizim yangilanishi va uch yillik xavfsizlik yamalarini kafolatlaydi.
Tecno Pova 8 Pro oq, qora va yashil ranglardagi 8/256, 12/256 hamda 12/512 GB modifikatsiyalarida sotuvga chiqariladi. Shuningdek, texnik jihatdan farq qilmaydigan, biroq oʻziga xos dizaynga ega maxsus Tonino Lamborghini cheklangan versiyasi ham taqdim etildi.
…