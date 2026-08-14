Tecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareya

·0·Texno
Tecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareya

Tecno kompaniyasi zamonaviy texnologiyalar bozorida oʻzining yangi flagman qurilmasi — Pova 8 Pro smartfonini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjet oʻzining ulkan akkumulyatori, ilgʻor displeyi va noodatiy kosmik dizayni bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga moʻljallangan boʻlib, oʻrta segmentdagi yetakchi qurilmalardan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Displey va oʻyin imkoniyatlari

Yangi smartfon 6,78 dyuymli AMOLED-ekran bilan jihozlangan boʻlib, u 144 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Ekranning eng yuqori yorqinligi 4500 nitgacha yetadi va u mustahkam Corning Gorilla Glass 7i oynasi bilan himoyalangan. Bu esa quyosh nurlari ostida ham tasvirning aniq koʻrinishini taʼminlaydi.

Oʻyinsevarlar uchun qurilmada maxsus P1 grafik chipi koʻzda tutilgan. Ushbu protsessor ayrim oʻyin loyihalarida kadrlar chastotasini 144 kadr/sekundgacha oshirish imkonini beradi. Shuningdek, smartfon MediaTek Dimensity 7400 Ultimate protsessori bazasida ishlaydi va foydalanuvchilarga 12 GB gacha tezkor hamda 512 GB gacha ichki xotirani taklif etadi.

Kamera va avtonomlik

Qurilmaning orqa panelida uchburchak shaklidagi kamera bloki joylashgan boʻlib, u sozlanishi mumkin boʻlgan Mini LED-displey bilan toʻldirilgan. Asosiy kamera optik stabilizatsiyaga ega 50 megapikselli LYTIA 700C sensoridan iborat. Unga 8 megapikselli keng burchakli modul va 13 megapikselli old kamera koʻmaklashadi.

Smartfonning eng asosiy ustunliklaridan biri uning 6500 mA•ch sigʻimli akkumulyatoridir. Batareya 45 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini, shuningdek, baypas quvvatlash va 10 vattli teskari simli quvvatlash funksiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga uzoq vaqt davomida zaryad haqida qaygʻurmasdan foydalanish imkonini beradi.

Himoya va qoʻshimcha funksiyalar

Korpus xavfsizligiga alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, model bir yoʻla bir nechta standartlar — IP66, IP68, IP69 va IP69K darajasidagi himoyaga ega. Qurilma qizib ketishining oldini olish uchun 5000 mm² maydonga ega bugʻlanish kamerasi oʻrnatilgan.

Shuningdek, gadjet NFC moduli, infraqizil port, Dolby Atmos sozlamasiga ega stereodinamiklar va Hi-Res Audio qoʻllab-quvvatlashi bilan jihozlangan. Qurilma qutidan Android 16 operatsion tizimi va HiOS 16 interfeysi bilan chiqadi. Ishlab chiqaruvchi uchta yirik tizim yangilanishi va uch yillik xavfsizlik yamalarini kafolatlaydi.

Tecno Pova 8 Pro oq, qora va yashil ranglardagi 8/256, 12/256 hamda 12/512 GB modifikatsiyalarida sotuvga chiqariladi. Shuningdek, texnik jihatdan farq qilmaydigan, biroq oʻziga xos dizaynga ega maxsus Tonino Lamborghini cheklangan versiyasi ham taqdim etildi.

TecnoPova 8 ProSmartfonAndroid 16Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdiApple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdiBugun, 15:25O‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdiO‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdiBugun, 15:24Dreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdiDreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdiBugun, 14:52Samsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdiSamsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdiBugun, 14:29Apple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiApple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 13:59Sony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqdaSony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqdaBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi