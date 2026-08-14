Dam olish kunlari O‘zbekistonda issiq havo saqlanib qoladi

·47·O‘zbekiston
Dam olish kunlari O‘zbekistonda issiq havo saqlanib qoladi
Qisqacha

O‘zbekistonda dam olish kunlari issiq va asosan quruq ob-havo kuzatilib, kunduzgi harorat 37–40 daraja, janubiy va cho‘l hududlarida 41–43 darajagacha yetadi. 16 avgust kuni harorat 2–3 darajaga pasayishi, kechalari esa 21–26 daraja bo‘lishi kutilmoqda. 14 avgust kuni tog‘li hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Ayrim joylarda shamol 13–18 m/s gacha kuchayib, chang-to‘zon ko‘tarilishi ehtimoli bor.

O‘zbekistonda dam olish kunlari ham issiq va asosan quruq ob-havo kuzatiladi. O‘zgidromet ma’lumotlariga ko‘ra, kunduzgi havo harorati 37–40 daraja atrofida bo‘ladi, janubiy va cho‘l hududlarining ayrim joylarida esa 41–43 darajagacha ko‘tariladi.

16 avgust kuni jazirama biroz chekinib, havo harorati 2–3 darajaga pasayishi kutilmoqda. Kechalari harorat 21–26 daraja atrofida bo‘ladi.

Respublika hududlarida havo kam bulutli va yog‘ingarchiliksiz bo‘lishi prognoz qilinmoqda. Biroq 14 avgust kuni kunduzi tog‘li hududlarning ayrim joylarida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin.

Ayrim hududlarda shamol tezligi 13–18 m/s gacha kuchayadi. Ba’zi joylarda kuchli shamol chang-to‘zon bilan birga kuzatilishi ehtimoli bor.

Toshkent shahrida ham dam olish kunlari yog‘ingarchilik kutilmaydi. Kechalari havo 23–26 daraja, kunduz kunlari esa 14–15 avgustda 38–40 daraja, yakshanba kuni 36–38 daraja bo‘lishi kutilmoqda.

Shamol sharqdan 3–8 m/s tezlikda esadi, ayrim paytlarda 10–14 m/s gacha kuchayishi va shaharning ba’zi hududlarida chang-to‘zon ko‘tarilishi mumkin.

O‘zbekistonO‘zgidrometToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

15 avgust kuni O‘zbekistonda havo qanday bo‘ladi?15 avgust kuni O‘zbekistonda havo qanday bo‘ladi?Bugun, 16:06Prezident maslahatchisi almashdi: Olim Davlatov tayinlandiPrezident maslahatchisi almashdi: Olim Davlatov tayinlandiKecha, 22:53Qashqadaryoda 856 nafar talabaning kontrakti to‘lab beriladiQashqadaryoda 856 nafar talabaning kontrakti to‘lab beriladiKecha, 15:34“Avans” endi “bo‘nak”: O‘zbekistonda ayrim so‘zlar o‘zgaradi“Avans” endi “bo‘nak”: O‘zbekistonda ayrim so‘zlar o‘zgaradiKecha, 14:52O‘zbekistondan Qirg‘izistonga olib kirilgan 28 tonna sabzavot ortga qaytarildiO‘zbekistondan Qirg‘izistonga olib kirilgan 28 tonna sabzavot ortga qaytarildiKecha, 14:47Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?Kecha, 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdi
O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi