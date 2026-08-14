Davide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildi

·29·Sport
Davide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildi
Qisqacha

Inter va Latsio Davide Frattesi transferi bo'yicha kelishuvni o'zgartirib, yuzaga kelgan muammoni hal qildi. Dastlab futbolchi 1 million yevro evaziga ijaraga olinishi va 14 million yevroga sotib olish majburiyati belgilanishi kerak edi, biroq A Seriya rahbariyati Latsioning moliyaviy cheklovlari sabab bitimni blokladi. Yangi kelishuvga ko'ra, ijara haqi 5 million yevroga oshirildi, sotib olish opsiyasi esa 10 million yevro plyus bonuslar etib belgilandi.

Futbol olamida transfer oynasining soʻnggi kunlari koʻpincha kutilmagan vaziyatlarga boy boʻladi. Goal.com xabar berishicha, Italiya chempionatida Inter va Latsio klublari oʻrtasida yarim himoyachi Davide Frattesi transferi boʻyicha keskin vaziyat yuzaga kelib, soʻnggi daqiqalardagina oʻz yechimini topdi. Tomonlar dastlab kelishuvga erishgan boʻlishiga qaramay, rasmiy idoralarning aralashuvi barchasini oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Inter va Latsio klublari futbolchining transferi borasida 13-avgust kuni dastlabki kelishuvga erishgan edi. Unga koʻra, Davide Frattesi Rim klubiga 1 million yevro evaziga ijara asosida oʻtishi, shuningdek, 14 million yevro evaziga sotib olish huquqi koʻzda tutilishi rejalashtirilgandi. Bu band Latsio A Seriyada 10-oʻrinni egallasa yoki futbolchi muayyan oʻyinlar sonida maydonga tushsa, majburiy xaridga aylanishi kerak edi. Shuningdek, Inter kelgusidagi sotuvdan 50 foiz ulush olish huquqini ham saqlab qolgan edi.

Transferdagi toʻsiq va yuzaga kelgan shartnoma oʻzgarishlari

Biroq 14-avgust kuni tongda A Seriya rahbariyati ushbu bitimni bloklab qoʻydi. Latsio klubining transfer faoliyati hozirda cheklangani va moliyaviy balandlikni nolga keltirishi shartligi sababli muammo kelib chiqdi. Via Rosellini idorasining eʼtirozi aynan sotib olish majburiyati shartiga qaratilgan edi. Klaudio Lotito boshchiligidagi klub 14 million yevrolik majburiyat ishga tushgach, transfer davri uchun nol balansni oldindan kafolatlay olmas edi.

Moliyaviy koeffitsientlar va tarkib narxi meʼyori bilan bogʻliq muammolar tufayli kelishuv toʻxtab qoldi. Shu boisdan Inter rahbariyati va shaxsan Juzeppe Marotta vaziyatdan jiddiy noroziligini bildirgan. Futbolchi va uning agentlari esa Milandan Rimga uqishga tayyor turgan vaqtda aeroportda qolib ketishgan va bron qilingan reys ularsiz uchib ketganini kuzatishga majbur boʻlishgan.

Yangi formula va yakuniy kelishuv

Latsio rahbariyati vaziyatni yumshatish maqsadida tezkor muzokaralarga kirishdi va muammoni hal qilishning yangi formulasini ishlab chiqdi. Natijada tomonlar kelishuv shartlarini oʻzgartirishga muvaffaq boʻlishdi va Davide Frattesining Rimga uchishiga ruxsat berildi.

Yangi kelishuvga koʻra, transfer quyidagi shartlar asosida amalga oshirilmoqda:

  • Ijara haqi 1 million yevrodan 5 million yevroga oshirildi;
  • Sotib olish opsiyasi 14 million yevrodan 10 million yevro plyus bonuslarga tushirildi;
  • Kelgusidagi transferdan tushadigan foydaning 50 foizi Inter klubida qolishi oʻzgarishsiz qoldirildi.
Shu tariqa, uzoq davom etgan va koʻplab bahslarga sabab boʻlgan transfer sagasi nihoyat oʻz yakuniga yetdi va yarim himoyachi oʻz faoliyatini Biankoselesti safida davom ettiradigan boʻldi.

Davide FrattesiInterLatsioA SeriyaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqdaFrenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqdaBugun, 16:54Sofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildiSofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildiBugun, 16:19Alan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdiAlan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdiBugun, 16:13Jeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaJeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaBugun, 15:55Shok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiShok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiBugun, 15:45Maxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiMaxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiBugun, 15:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi