Alan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdi
Alan Smit Bukayo Saka jarohatlarsiz va barqaror o'yinlar seriyasiga ega bo'lsa, o'zining eng yaxshi formasiga qaytishiga ishonch bildirdi. Saka so'nggi ikki mavsumda jarohatlar sabab klub va terma jamoaning 40 ta o'yinini o'tkazib yubordi, o'tgan mavsumda esa barcha musobaqalarda atigi 11 ta gol urdi.
Londonning Arsenal klubi yetakchisi Bukayo Saka 2026/27 yilgi mavsumda oʻzining eng yaxshi natijalariga qaytishi va jamoa hujumiga jiddiy hissa qoʻshishi oʻta muhim vazifa hisoblanadi. Goal.com xabar berishicha, bu haqda klub afsonasi Alan Smit fikr bildirib, inglizistonlik qanot futbolchisi jarohatlar girdobidan qutulib, avvalgi sport formasini tiklab olishiga toʻla asos borligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsumda Arsenal safida Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan hamda ayrim uchrashuvlarda maydonga sardor sifatida tushgan Bukayo Saka barcha musobaqalarda atigi 11 ta gol urdi. Bu koʻrsatkich soʻnggi besh yil ichidagi eng past natija boʻldi. Shunga qaramay, hujumchi ketma-ket besh mavsumdan beri mavsumiy gollar sonini oʻn nafardan oshirib kelayotgani uning barqarorligidan dalolat beradi.
Hale End akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan Saka 2023/24 yilgi mavsumda 20 ta gol urish marrasini zabt etgandi. Oʻshanda u jahon futbolining eng sara qanot hujumchilari qatoridan joy olishga daʼvogar edi. Biroq soʻnggi yillarda Lamine Yamal, Maykl Olise va Vinisius Junior kabi yulduzlar yuqori standartlarni oʻrnatgani hamda baxtsiz jarohatlar Sakaning rivojlanishiga biroz toʻsqinlik qildi.
Jarohatlar va ularning taʼsiriSoʻnggi ikki mavsum davomida turli jarohatlar tufayli klub va terma jamoaning 40 ta oʻyinini oʻtkazib yuborishga majbur boʻlgan futbolchi oʻz ritmini yoʻqotib qoʻydi. Hatto 2026 yilgi yozgi jahon chempionati ham uning jismoniy holatiga taʼsir koʻrsatdi. Shunga qaramay, mutaxassislar va sobiq oʻyinchilar uning salohiyatiga ijobiy baho bermoqda.
BestBettingSites.co.uk nashri bilan hamkorlikda Goal.com uchun fikr bildirgan Alan Smit quyidagilarni taʼkidladi: «Men uning oʻzining eng yaxshi formasiga qayta olmasligi uchun hech qanday sabab koʻrmayapman. Jarohatlar faqat ritm va oʻziga boʻlgan ishonchni yoʻqotishga olib keladi. Agar u jarohatlarsiz yaxshi davrni oʻtkazib, barqaror oʻyinlar seriyasiga ega boʻlsa, avvalgi darajasiga qaytishini kutish tabiiy». Arsenal uchun bunday futbolchining qaytishi chempionlik poygasida hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Arsenalning hujum chizigʻidagi vaziyatKlub yozgi transfer oynasida hujum chizigʻiga yangi futbolchi qoʻshib qoʻymagani sababli, mavjud tarkib oʻz mahoratini koʻrsatishi shart. Shvetsiyalik hujumchi Viktor Gyokeres Emirates stadionidagi ikkinchi mavsumiga tayyorgarlik koʻrmoqda. U oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 21 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi.
Biroq Arsenal hujum yukini faqat bir futbolchiga yuklab qoʻymasdan, imkoniyatlarni butun jamoa boʻylab taqsimlamoqda. Shu bois Alan Smitning fikricha, Bukayo Saka nafaqat yaxshi oʻyin koʻrsatishi va golli uzatmalar berishi, balki oʻz hisobidan koʻproq gollar kiritib, jamoaga yordam berishi talab etiladi.
…