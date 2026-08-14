Alan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdi

·36·Sport
Alan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdi
Qisqacha

Alan Smit Bukayo Saka jarohatlarsiz va barqaror o'yinlar seriyasiga ega bo'lsa, o'zining eng yaxshi formasiga qaytishiga ishonch bildirdi. Saka so'nggi ikki mavsumda jarohatlar sabab klub va terma jamoaning 40 ta o'yinini o'tkazib yubordi, o'tgan mavsumda esa barcha musobaqalarda atigi 11 ta gol urdi.

Londonning Arsenal klubi yetakchisi Bukayo Saka 2026/27 yilgi mavsumda oʻzining eng yaxshi natijalariga qaytishi va jamoa hujumiga jiddiy hissa qoʻshishi oʻta muhim vazifa hisoblanadi. Goal.com xabar berishicha, bu haqda klub afsonasi Alan Smit fikr bildirib, inglizistonlik qanot futbolchisi jarohatlar girdobidan qutulib, avvalgi sport formasini tiklab olishiga toʻla asos borligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsumda Arsenal safida Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan hamda ayrim uchrashuvlarda maydonga sardor sifatida tushgan Bukayo Saka barcha musobaqalarda atigi 11 ta gol urdi. Bu koʻrsatkich soʻnggi besh yil ichidagi eng past natija boʻldi. Shunga qaramay, hujumchi ketma-ket besh mavsumdan beri mavsumiy gollar sonini oʻn nafardan oshirib kelayotgani uning barqarorligidan dalolat beradi.

Hale End akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan Saka 2023/24 yilgi mavsumda 20 ta gol urish marrasini zabt etgandi. Oʻshanda u jahon futbolining eng sara qanot hujumchilari qatoridan joy olishga daʼvogar edi. Biroq soʻnggi yillarda Lamine Yamal, Maykl Olise va Vinisius Junior kabi yulduzlar yuqori standartlarni oʻrnatgani hamda baxtsiz jarohatlar Sakaning rivojlanishiga biroz toʻsqinlik qildi.

Jarohatlar va ularning taʼsiri

Soʻnggi ikki mavsum davomida turli jarohatlar tufayli klub va terma jamoaning 40 ta oʻyinini oʻtkazib yuborishga majbur boʻlgan futbolchi oʻz ritmini yoʻqotib qoʻydi. Hatto 2026 yilgi yozgi jahon chempionati ham uning jismoniy holatiga taʼsir koʻrsatdi. Shunga qaramay, mutaxassislar va sobiq oʻyinchilar uning salohiyatiga ijobiy baho bermoqda.

BestBettingSites.co.uk nashri bilan hamkorlikda Goal.com uchun fikr bildirgan Alan Smit quyidagilarni taʼkidladi: «Men uning oʻzining eng yaxshi formasiga qayta olmasligi uchun hech qanday sabab koʻrmayapman. Jarohatlar faqat ritm va oʻziga boʻlgan ishonchni yoʻqotishga olib keladi. Agar u jarohatlarsiz yaxshi davrni oʻtkazib, barqaror oʻyinlar seriyasiga ega boʻlsa, avvalgi darajasiga qaytishini kutish tabiiy». Arsenal uchun bunday futbolchining qaytishi chempionlik poygasida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Arsenalning hujum chizigʻidagi vaziyat

Klub yozgi transfer oynasida hujum chizigʻiga yangi futbolchi qoʻshib qoʻymagani sababli, mavjud tarkib oʻz mahoratini koʻrsatishi shart. Shvetsiyalik hujumchi Viktor Gyokeres Emirates stadionidagi ikkinchi mavsumiga tayyorgarlik koʻrmoqda. U oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 21 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi.

Biroq Arsenal hujum yukini faqat bir futbolchiga yuklab qoʻymasdan, imkoniyatlarni butun jamoa boʻylab taqsimlamoqda. Shu bois Alan Smitning fikricha, Bukayo Saka nafaqat yaxshi oʻyin koʻrsatishi va golli uzatmalar berishi, balki oʻz hisobidan koʻproq gollar kiritib, jamoaga yordam berishi talab etiladi.

Bukayo SakaAlan SmitArsenalAngliya Premer-ligasiViktor Gyokeres
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!Bugun, 17:38Toshkentda 15 ta medal: Poytaxtdagi Osiyo birinchiligidan qaynoq natijalarToshkentda 15 ta medal: Poytaxtdagi Osiyo birinchiligidan qaynoq natijalarBugun, 17:30Como hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqdaComo hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 17:17Frenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqdaFrenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqdaBugun, 16:54Davide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildiDavide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildiBugun, 16:33Sofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildiSofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildiBugun, 16:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi