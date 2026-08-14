O‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirishning 5 samarali usuli
O'ziga bo'lgan ishonch tug'ma xususiyat emas, uni kundalik odatlar va tajriba orqali rivojlantirish mumkin, bu esa motivatsiya va natijalarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Buning uchun kichik g'alabalardan boshlash, aniq va o'lchab bo'ladigan maqsadlar qo'yish hamda o'zini boshqalar bilan emas, kechagi holati bilan taqqoslash tavsiya etiladi.
O‘ziga bo‘lgan ishonch tug‘ma xususiyat emas, uni kundalik odatlar va tajriba orqali rivojlantirish mumkin. Psixologiyada o‘z-o‘ziga samaradorlik — ya’ni insonning muayyan vazifani uddalay olishiga bo‘lgan ishonchi — motivatsiya va natijalarga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi aniqlangan.
1. Kichik g‘alabalardan boshlang
Har kuni uddalash mumkin bo‘lgan kichik vazifalarni belgilash va ularni oxiriga yetkazish insonda “men buni qila olaman” degan ishonchni kuchaytiradi. Tadqiqotlarda aynan muvaffaqiyatli tajriba o‘ziga ishonchni shakllantiruvchi eng kuchli omillardan biri ekani ko‘rsatilgan.
2. Maqsadni aniq qo‘ying
“Ko‘proq o‘qiyman” yoki “yaxshiroq bo‘laman” deyishdan ko‘ra, aniq va o‘lchab bo‘ladigan maqsad belgilash samaraliroq. Katta vazifani kichik bosqichlarga bo‘lish esa jarayonni nazorat qilish va natijani ko‘rishni osonlashtiradi.
3. O‘zingizni boshqalar bilan emas, kechagi holatingiz bilan taqqoslang
Doimiy taqqoslash, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlardagi ideal tasvirlar bilan solishtirish, o‘z imkoniyatlaringizni noto‘g‘ri baholashingizga olib kelishi mumkin. Buning o‘rniga, oldingi natijalaringizni kuzatib, qaysi jihatlarda rivojlanganingizni qayd eting.
4. Xatodan qo‘rqmang, undan foydalaning
Muvaffaqiyatsizlikni “men qobiliyatsiz ekanman” degan xulosaga aylantirish o‘rniga, uni tajriba va keyingi urinish uchun ma’lumot sifatida qabul qilish foydaliroq. Tadqiqotlar mahoratni rivojlantirishga qaratilgan maqsadlar qiyinchiliklarni o‘rganish jarayonining tabiiy qismi sifatida ko‘rishga yordam berishini ko‘rsatadi.
5. Qo‘llab-quvvatlovchi muhit yarating
Sizni doimiy ravishda kamsitadigan emas, xatolaringizni ko‘rsatib, rivojlanishingizga yordam beradigan insonlar bilan muloqot qilish muhim. Ijobiy fikr-mulohaza, dalda va boshqalarning muvaffaqiyatini kuzatish ham o‘ziga bo‘lgan ishonchni shakllantirishga xizmat qilishi mumkin.
Eng muhimi, o‘ziga ishonch birdan paydo bo‘ladigan holat emas — u kichik qadamlar, takroriy harakat va real natijalar orqali asta-sekin shakllanadi. Bugun o‘zingizga bergan kichik va’dangizni bajarishingiz ham ertangi ishonchingiz uchun muhim qadam bo‘lishi mumkin.
…