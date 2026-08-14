O‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirishning 5 samarali usuli

·39·Foydali
O‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirishning 5 samarali usuli
Qisqacha

O'ziga bo'lgan ishonch tug'ma xususiyat emas, uni kundalik odatlar va tajriba orqali rivojlantirish mumkin, bu esa motivatsiya va natijalarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Buning uchun kichik g'alabalardan boshlash, aniq va o'lchab bo'ladigan maqsadlar qo'yish hamda o'zini boshqalar bilan emas, kechagi holati bilan taqqoslash tavsiya etiladi.

O‘ziga bo‘lgan ishonch tug‘ma xususiyat emas, uni kundalik odatlar va tajriba orqali rivojlantirish mumkin. Psixologiyada o‘z-o‘ziga samaradorlik — ya’ni insonning muayyan vazifani uddalay olishiga bo‘lgan ishonchi — motivatsiya va natijalarga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi aniqlangan.

1. Kichik g‘alabalardan boshlang

Har kuni uddalash mumkin bo‘lgan kichik vazifalarni belgilash va ularni oxiriga yetkazish insonda “men buni qila olaman” degan ishonchni kuchaytiradi. Tadqiqotlarda aynan muvaffaqiyatli tajriba o‘ziga ishonchni shakllantiruvchi eng kuchli omillardan biri ekani ko‘rsatilgan.

2. Maqsadni aniq qo‘ying

“Ko‘proq o‘qiyman” yoki “yaxshiroq bo‘laman” deyishdan ko‘ra, aniq va o‘lchab bo‘ladigan maqsad belgilash samaraliroq. Katta vazifani kichik bosqichlarga bo‘lish esa jarayonni nazorat qilish va natijani ko‘rishni osonlashtiradi.

3. O‘zingizni boshqalar bilan emas, kechagi holatingiz bilan taqqoslang

Doimiy taqqoslash, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlardagi ideal tasvirlar bilan solishtirish, o‘z imkoniyatlaringizni noto‘g‘ri baholashingizga olib kelishi mumkin. Buning o‘rniga, oldingi natijalaringizni kuzatib, qaysi jihatlarda rivojlanganingizni qayd eting.

4. Xatodan qo‘rqmang, undan foydalaning

Muvaffaqiyatsizlikni “men qobiliyatsiz ekanman” degan xulosaga aylantirish o‘rniga, uni tajriba va keyingi urinish uchun ma’lumot sifatida qabul qilish foydaliroq. Tadqiqotlar mahoratni rivojlantirishga qaratilgan maqsadlar qiyinchiliklarni o‘rganish jarayonining tabiiy qismi sifatida ko‘rishga yordam berishini ko‘rsatadi.

5. Qo‘llab-quvvatlovchi muhit yarating

Sizni doimiy ravishda kamsitadigan emas, xatolaringizni ko‘rsatib, rivojlanishingizga yordam beradigan insonlar bilan muloqot qilish muhim. Ijobiy fikr-mulohaza, dalda va boshqalarning muvaffaqiyatini kuzatish ham o‘ziga bo‘lgan ishonchni shakllantirishga xizmat qilishi mumkin.

Eng muhimi, o‘ziga ishonch birdan paydo bo‘ladigan holat emas — u kichik qadamlar, takroriy harakat va real natijalar orqali asta-sekin shakllanadi. Bugun o‘zingizga bergan kichik va’dangizni bajarishingiz ham ertangi ishonchingiz uchun muhim qadam bo‘lishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz nimani eslatadi? 4 guruh uchun "muhim" maslahat...Tug‘ilgan kuningiz nimani eslatadi? 4 guruh uchun "muhim" maslahat...Bugun, 15:11Baxtli bo‘lish siri nimada? Hayotingizni o‘zgartiradigan 12 ta muhim odatBaxtli bo‘lish siri nimada? Hayotingizni o‘zgartiradigan 12 ta muhim odatBugun, 14:52Hayotingizni o‘zgartiradigan 5 ta omil: Nimalarga energiya sarflamaslik kerak?Hayotingizni o‘zgartiradigan 5 ta omil: Nimalarga energiya sarflamaslik kerak?Bugun, 13:49Olimlar itlar inson hissiyotlarini qanday anglashini aniqladiOlimlar itlar inson hissiyotlarini qanday anglashini aniqladiBugun, 13:38Qaror qabul qilishda qiynalyapsizmi? 4 savol fikringizni tiniqlashtiradiQaror qabul qilishda qiynalyapsizmi? 4 savol fikringizni tiniqlashtiradiBugun, 10:36Arazni ichda saqlamang: alamni yengishning 3 muhim yo‘li...Arazni ichda saqlamang: alamni yengishning 3 muhim yo‘li...Bugun, 00:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?