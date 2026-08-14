Sofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildi
24 yoshli daniyalik yarimhimoyachi Sofie Lundgaard Liverpul ayollar jamoasini tark etib, noma'lum to'lov evaziga Germaniyaning Ayntraxt Frankfurt klubiga o'tdi. U 2023-yilning yanvar oyida Fortunadan kelgan va dastlabki 18 oyda 31 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Tizza bo'g'imi bog'lamlarining uzilishi va oyoq suyagi sinishi sababli Lundgaard so'nggi ikki mavsumda atigi 11 ta o'yinda qatnashdi.
Liverpul ayollar jamoasi yarimhimoyachisi Sofie Lundgaard faoliyatini Germaniyaning Frauen-Bundesliga vakili Ayntraxt Frankfurt safida davom ettiradigan boʻldi. Goal.com xabar berishicha, 24 yoshli daniyalik futbolchining transferi nomaʼlum toʻlov evaziga amalga oshirilgan boʻlib, bu uning faoliyatidagi yangi sahifa hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer orqali Lundgaard Mersisayd klubidagi uch yarim yillik faoliyatiga yakun yasadi. Dastlab 2023-yilning yanvar oyida Fortunadan kelib qoʻshilgan iqtidorli yarimhimoyachi dastlabki 18 oy ichida 31 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoa oʻyiniga tezda moslashgan edi.
Ogʻir jarohatlar va qiyin davrBiroq futbolchining Liverpuldagi soʻnggi yillari jiddiy jarohatlar soyasida qoldi. Tizza boʻgʻimi bogʻlamlarining uzilishi hamda oyoq suyagi sinishi kabi ogʻir jarohatlar uni uzoq muddatli reabilitatsiya davrini boshdan kechirishga majbur qildi.
Natijada soʻnggi ikki mavsum davomida u atigi 11 ta oʻyinda maydonga tushishga muvaffaq boʻldi, oʻtgan mavsumda esa faqat uch marta zaxiradan oʻyinga qoʻshildi. Shunga qaramay, klub rahbariyati va murabbiylar uning ogʻir damlardagi matonati va jasoratini yuqori baholadi.
Klub va futbolchining vidolashuviLiverpul rasmiy bayonotida futbolchiga qilingan hissasi uchun minnatdorchilik bildirib, Germaniyadagi faoliyatiga omad tiladi. Klub va muxlislar uchun qadrli boʻlib ulgurgan Sofie Lundgaard ham oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida iliq vidolashuv xabarini qoldirdi.
Futbolchi oʻzining murojaatida Mersisaydni ikkinchi uyi deb atab, muxlislarning qoʻllab-quvvatlashi uning uchun har doim oʻzgacha ahamiyat kasb etganini alohida taʼkidladi va har doim jamoa muxlisi boʻlib qolishini bildirdi.
Frauen-Bundesligadagi yangi imkoniyatGermaniya chempionatiga koʻchib oʻtish Lundgaard uchun Yevropa ayollar futbolining yetakchi divizionlaridan birida oʻzining eng yaxshi sport formasini qayta tiklash uchun ajoyib imkoniyat yaratadi. Sobiq Daniya oʻsmirlar terma jamoasi aʼzosi oʻzining texnik salohiyati evaziga Frankfurt klubi yarimhimoya chizigʻining muhim yetakchisiga aylanishi kutilmoqda.
Liverpul uchun esa ushbu transfer bosh murabbiy Garet Teylor boshchiligidagi jamoaning kelgusi mavsumdagi raqobatbardoshligini oshirish yoʻlidagi navbatdagi qadam boʻldi. Jamoa tarkibini yangilash va kuchaytirish ishlari Ayollar Superligasining shiddatli bahslari oldidan davom etmoqda.
…