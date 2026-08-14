Sofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildi

·39·Sport
Sofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildi
Qisqacha

24 yoshli daniyalik yarimhimoyachi Sofie Lundgaard Liverpul ayollar jamoasini tark etib, noma'lum to'lov evaziga Germaniyaning Ayntraxt Frankfurt klubiga o'tdi. U 2023-yilning yanvar oyida Fortunadan kelgan va dastlabki 18 oyda 31 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Tizza bo'g'imi bog'lamlarining uzilishi va oyoq suyagi sinishi sababli Lundgaard so'nggi ikki mavsumda atigi 11 ta o'yinda qatnashdi.

Liverpul ayollar jamoasi yarimhimoyachisi Sofie Lundgaard faoliyatini Germaniyaning Frauen-Bundesliga vakili Ayntraxt Frankfurt safida davom ettiradigan boʻldi. Goal.com xabar berishicha, 24 yoshli daniyalik futbolchining transferi nomaʼlum toʻlov evaziga amalga oshirilgan boʻlib, bu uning faoliyatidagi yangi sahifa hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer orqali Lundgaard Mersisayd klubidagi uch yarim yillik faoliyatiga yakun yasadi. Dastlab 2023-yilning yanvar oyida Fortunadan kelib qoʻshilgan iqtidorli yarimhimoyachi dastlabki 18 oy ichida 31 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoa oʻyiniga tezda moslashgan edi.

Ogʻir jarohatlar va qiyin davr

Biroq futbolchining Liverpuldagi soʻnggi yillari jiddiy jarohatlar soyasida qoldi. Tizza boʻgʻimi bogʻlamlarining uzilishi hamda oyoq suyagi sinishi kabi ogʻir jarohatlar uni uzoq muddatli reabilitatsiya davrini boshdan kechirishga majbur qildi.

Natijada soʻnggi ikki mavsum davomida u atigi 11 ta oʻyinda maydonga tushishga muvaffaq boʻldi, oʻtgan mavsumda esa faqat uch marta zaxiradan oʻyinga qoʻshildi. Shunga qaramay, klub rahbariyati va murabbiylar uning ogʻir damlardagi matonati va jasoratini yuqori baholadi.

Klub va futbolchining vidolashuvi

Liverpul rasmiy bayonotida futbolchiga qilingan hissasi uchun minnatdorchilik bildirib, Germaniyadagi faoliyatiga omad tiladi. Klub va muxlislar uchun qadrli boʻlib ulgurgan Sofie Lundgaard ham oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida iliq vidolashuv xabarini qoldirdi.

Futbolchi oʻzining murojaatida Mersisaydni ikkinchi uyi deb atab, muxlislarning qoʻllab-quvvatlashi uning uchun har doim oʻzgacha ahamiyat kasb etganini alohida taʼkidladi va har doim jamoa muxlisi boʻlib qolishini bildirdi.

Frauen-Bundesligadagi yangi imkoniyat

Germaniya chempionatiga koʻchib oʻtish Lundgaard uchun Yevropa ayollar futbolining yetakchi divizionlaridan birida oʻzining eng yaxshi sport formasini qayta tiklash uchun ajoyib imkoniyat yaratadi. Sobiq Daniya oʻsmirlar terma jamoasi aʼzosi oʻzining texnik salohiyati evaziga Frankfurt klubi yarimhimoya chizigʻining muhim yetakchisiga aylanishi kutilmoqda.

Liverpul uchun esa ushbu transfer bosh murabbiy Garet Teylor boshchiligidagi jamoaning kelgusi mavsumdagi raqobatbardoshligini oshirish yoʻlidagi navbatdagi qadam boʻldi. Jamoa tarkibini yangilash va kuchaytirish ishlari Ayollar Superligasining shiddatli bahslari oldidan davom etmoqda.

Sofie LundgaardLiverpulAyntraxt FrankfurtFrauen-BundesligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!Bugun, 17:38Toshkentda 15 ta medal: Poytaxtdagi Osiyo birinchiligidan qaynoq natijalarToshkentda 15 ta medal: Poytaxtdagi Osiyo birinchiligidan qaynoq natijalarBugun, 17:30Como hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqdaComo hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 17:17Frenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqdaFrenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqdaBugun, 16:54Davide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildiDavide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildiBugun, 16:33Alan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdiAlan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdiBugun, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi