Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...

·8K·Foydali
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Qisqacha

Tug‘ilgan sana bilan bog‘liq iqtidorlar haqidagi ruhiy-numerologik talqinlar ilmiy tashxis yoki isbotlangan xulosa hisoblanmaydi. 1–5 sanalarda tug‘ilganlar ruhiy tayanch beruvchi, 6–10 sanalarda tug‘ilganlar yarashtiruvchi, 11–15 sanalarda tug‘ilganlar yetakchilik qobiliyati kuchli insonlar sifatida talqin qilinadi.

Ayrim insonlar bir og‘iz gapi bilan boshqani tinchlantira oladi, kimdir nizolarni oson hal qiladi, yana kimdir atrofdagilarni ortidan ergashtirish qobiliyatiga ega. Ruhiy-numerologik talqinlarda bunday xususiyatlar tug‘ilgan kun bilan ham bog‘lanadi.

Quyidagi ro‘yxatda oyning qaysi sanasida tug‘ilganingizni toping. Ta’riflar ilmiy tashxis emas, ammo o‘zingizning kuchli jihatlaringiz haqida o‘ylab ko‘rish uchun qiziq nuqtayi nazar berishi mumkin.

1–5 sana — «Qalb nuri»

Oyning 1, 2, 3, 4 yoki 5-kunida tug‘ilganlar boshqalarga ruhiy tayanch bo‘la oladigan insonlar sifatida talqin qilinadi.

Ularning asosiy kuchi — so‘z.

Qiyin vaziyatda kimgadir to‘g‘ri gapni aytish, umid berish yoki shunchaki eshitish orqali insonni yengillatish ularga tabiiy kelishi mumkin.

Bunday odamlar ko‘pincha:

— yaqinlarini ruhlantiradi;

— odamlar dardini sabr bilan eshitadi;

— munosabatlarda iliqlik yaratadi;

— qattiqqo‘llikdan ko‘ra mehr bilan ta’sir qiladi.

Ularning zaif nuqtasi esa boshqalarning muammosini haddan tashqari o‘z yuragiga yaqin olish bo‘lishi mumkin.

6–10 sana — yarashtirish qobiliyati

6, 7, 8, 9 va 10-sanalarda tug‘ilganlarga nizoli vaziyatda ikki tomonni ham tushunish qobiliyati xos, deb qaraladi.

Boshqalar «kim haq?» deb tortishganda, ular ko‘proq:

«Qanday qilib buni hal qilamiz?»

degan savolga javob qidiradi.

Ular oila, do‘stlar yoki ish jamoasida kelishmovchiliklarni yumshatib, odamlarni yana bir stol atrofiga yig‘ishga qodir bo‘lishi mumkin.

Biroq doim hammani yarashtirishga urinishning xavfi bor: inson o‘z ehtiyojlarini unutib, boshqalarning tinchligi uchun ortiqcha mas’uliyatni zimmasiga olishi mumkin.

11–15 sana — «Yurakdagi olov»

11, 12, 13, 14 va 15-sanalarda tug‘ilganlar yetakchilik energiyasi kuchli insonlar sifatida tasvirlanadi.

Ular g‘oyaga ishonsa, faqat o‘zini emas, atrofdagilarni ham harakatga keltira oladi.

Bunday xarakterda:

— kuchli iroda;

— ishtiyoq;

— qat’iyat;

— odamlarni ilhomlantirish;

— tashabbusni o‘z qo‘liga olish xususiyati ko‘proq namoyon bo‘lishi mumkin.

Lekin kuchli energiyaning ikkinchi tomoni ham bor: shoshqaloqlik yoki hammaning ham xuddi o‘zidek tez harakat qilishini kutish munosabatlarda bosim paydo qilishi mumkin.

16–20 sana — «Yer donoligi»

16, 17, 18, 19 va 20-sanalarda tug‘ilganlar hayotiy masalalarni amaliy ko‘z bilan ko‘ra oladigan insonlar qatoriga kiritiladi.

Ular havoyi gapdan ko‘ra natijani yaxshi ko‘radi.

Pul, uy-ro‘zg‘or, ish, reja yoki murakkab hayotiy qarorlarda boshqalar ulardan maslahat so‘rashi mumkin.

Ularning kuchli jihati:

— detalni ko‘rish;

— xavfni oldindan sezish;

— amaliy yechim topish;

— boshqalar e’tibor bermagan mayda belgilarni payqash.

Shu bois ular ba’zan «ichim sezgandi» degan jumlani boshqalardan ko‘ra ko‘proq ishlatishi mumkin.

21–25 sana — hamdardlik iqtidori

21, 22, 23, 24 va 25-sanalarda tug‘ilganlar hissiyotni nozik qabul qiladigan insonlar sifatida talqin qilinadi.

Ba’zan odam hech narsa demasa ham, uning kayfiyati o‘zgarganini payqashi mumkin.

Bu toifaning asosiy kuchi — empatiya.

Ular:

— boshqalarning og‘rig‘ini tez his qiladi;

— taskin berishni biladi;

— kayfiyatdagi mayda o‘zgarishlarni sezadi;

— munosabatlarda samimiylikni qadrlaydi.

Biroq har bir insonning dardini o‘zinikidek qabul qilish emotsional charchoqqa ham olib kelishi mumkin. Shu sabab ular uchun shaxsiy chegaralarni saqlash ayniqsa muhim.

26–31 sana — ichki kompas kuchli

26, 27, 28, 29, 30 va 31-sanalarda tug‘ilganlar qaror qabul qilishda ichki hissiga ko‘proq tayanadigan insonlar sifatida ko‘rsatiladi.

Ular ba’zan aniq dalil bo‘lmasidan turib:

«Bu ish yaxshi tugamaydi» yoki «aynan shu yo‘lni tanlashim kerak» degan kuchli hisga ega bo‘lishi mumkin.

Ruhiy talqinda bu xususiyat:

— kuchli intuitsiya;

— vaziyatni oldindan his qilish;

— xavfni erta payqash;

— og‘ir vaziyatda boshqalarga ishonch berish bilan bog‘lanadi.

Shuningdek, ularning xotirjamligi atrofdagilarga ham ta’sir qilishi mumkin.

Tug‘ilgan sana haqiqatan iqtidorni belgilaydimi?

Insonning qobiliyati, xarakteri yoki kelajagini tug‘ilgan sanasi orqali aniq belgilash mumkinligi ilmiy jihatdan isbotlangan emas.

Iqtidorga genetika, tarbiya, muhit, tajriba, ta’lim va insonning o‘zi ustida ishlashi ancha katta ta’sir ko‘rsatadi.

Shuning uchun yuqoridagi ro‘yxatni Yaratgan tomonidan berilgan qobiliyatlarning qat’iy taqsimoti emas, ruhiy-numerologik talqin sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.

Ammo tekshirib ko‘rish qiziq: tug‘ilgan sanangizga berilgan ta’rif o‘zingizning eng kuchli jihatingizga qanchalik mos keldi?

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inson jozibasini oshiradigan 17 odat: ta’siri darhol seziladiInson jozibasini oshiradigan 17 odat: ta’siri darhol seziladiBugun, 00:19Hayotni o‘zgartiradigan 3 qoida: hammasi fokusdan boshlanadi...Hayotni o‘zgartiradigan 3 qoida: hammasi fokusdan boshlanadi...Kecha, 23:25«Menda pul yo‘q» degan fikrni buzish: 5 daqiqalik usul«Menda pul yo‘q» degan fikrni buzish: 5 daqiqalik usulKecha, 23:23Do‘st va qo‘shnilar oldida ochmaslik kerak bo‘lgan 7 mavzu...Do‘st va qo‘shnilar oldida ochmaslik kerak bo‘lgan 7 mavzu...Kecha, 23:12Bir marta yashaymiz: hayotni chinakam o‘zgartiruvchi qarorlar...Bir marta yashaymiz: hayotni chinakam o‘zgartiruvchi qarorlar...Kecha, 22:04Baxtli hayotning 20 qoidasi: qaysi biri sizda yetishmaydi?Baxtli hayotning 20 qoidasi: qaysi biri sizda yetishmaydi?Kecha, 22:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?