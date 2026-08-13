Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi

·44·Sport
Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi
Qisqacha

Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining Arsenalga sadoqatini ko'rsatgan hissiyotlarini yuqori baholadi va futbolchiga qiziqish bildirilishi yaxshi belgi ekanini aytdi. Maylz Lyuis-Skelli Komoga qarshi 1:1 hisobida yakunlangan uchrashuvda raqib darvozaboni Jan Byutesning xatosidan foydalanib, Arsenal hisobini ochdi va golni nishonlashda klub nishonini o'pdi. Futbolchiga Chelsi va Manchester Yunayted klublari qiziqish bildirgani haqida xabarlar tarqalgan edi.

Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta yosh iqtidor egasi Maylz Lyuis-Skellining Komo jamoasiga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvidagi ishonchli o‘yini va transfer mish-mishlariga nisbatan munosabati haqida fikr bildirdi. Standard Sport nashri tarqatgan xabarlarga ko‘ra, so‘nggi paytlarda akademiyaning tarbiyalanuvchisi bo‘lgan futbolchiga Chelsi va Manchester Yunayted kabi klublardan qiziqishlar bildirilgan va uning xizmatlarini sotib olish imkoniyati taklif qilingan edi. Biroq, yosh yarim himoyachi maydondagi harakatlari hamda emotsional nishonlashi bilan barcha shubhalarga barham berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenal mavsumoldi tayyorgarligining so‘nggi uchrashuvida Sesk Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasi bilan 1:1 hisobida durang o‘ynadi. Mazkur bahsda hisobni ochgan Maylz Lyuis-Skelly raqib darvozaboni Jan Byutesning xatosidan unumli foydalanib, to‘pni darvozaga kiritdi. Golni uriboq, futbolchi tribunalar tomon yurak shaklini ko‘rsatib, ko‘ksidagi klub nishonini o‘pdi. Ushbu samimiy imo-ishora sakkiz yoshidan beri faqat shu jamoa sharafini himoya qilib kelayotgan yigitning Arsenalda qolishga tayyor ekanini yaqqol ko‘rsatib berdi.

Arteta yoshlarning hissiyotlari va akademiya ishini yuqori baholadi

O‘yindan keyingi matbuot anjumanida Mikel Arteta jamoaning yosh yarim himoyachisi ko‘rsatgan o‘yin va uning hissiyotlariga alohida to‘xtalib o‘tdi. Mutaxassisning ta’kidlashicha, bunday yondashuv futbolchining o‘z ishiga qay darajada sadoqatli ekanini bildiradi va o‘z tarbiyalanuvchilariga e’tibor qaratish har doim muhim ahamiyat kasb etadi.

Arteta o‘z intervyusida shunday dedi: «Emotsiyami? Gol urish har doim yoqimli. U juda emotsional o‘yinchi. Maydondagi harakatini yaxshi eslayman. Bizning o‘yinchimizga qiziqish bildirilishi — bu yaxshi belgi». Shuningdek, murabbiy Hale End akademiyasining samarali faoliyatiga alohida to‘xtalib, yosh iqtidorlarga imkoniyat berish va ularga ishonch bildirish klub siyosatining asosiy qismi ekanini qo‘shimcha qildi.

Bruno Gimaraes Arsenal safida debyut qildi

Mazkur uchrashuv londonlik muxlislar uchun yana bir muhim voqea bilan yodda qoldi. Jamoaning yirik transferlaridan biri bo‘lgan Bruno Gimaraes 75 million funt sterling evaziga tarkibga qo‘shilgach, ilk bor maydonga tushib, o‘z debyutini o‘tkazdi. Mikel Arteta braziliyalik yarim himoyachini ikkinchi bo‘lim boshida Martin Edegor va Viktor Dyokeres bilan birgalikda maydonga tushirdi.

Yangi futbolchilarning qo‘shilishi va yosh tarbiyalanuvchilarning asosiy tarkibda o‘zini ko‘rsatayotgani Arsenalning kelgusi mavsumdagi maqsadlari naqadar jiddiyligidan dalolat beradi. Arteta yoshlarga ishonch bildirish orqaligina katta natijalarga erishish mumkinligini yana bir bor tasdiqladi va jamoa yangi mavsumga to‘liq tayyorgarlik ko‘rganini ko‘rsatdi.

ArsenalMikel ArtetaMaylz Lyuis-SkellyBruno GimaraesAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem sardori Cristian Romero Atletiko Madridga oʻtmoqdaTottenxem sardori Cristian Romero Atletiko Madridga oʻtmoqdaBugun, 02:33Roberto De Zerbi Sandro Tonali transferi tafsilotlarini ochiqladiRoberto De Zerbi Sandro Tonali transferi tafsilotlarini ochiqladiBugun, 01:59Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiArsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiBugun, 00:18«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!Bugun, 00:02Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiKecha, 23:54Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi