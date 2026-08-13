Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi
Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining Arsenalga sadoqatini ko'rsatgan hissiyotlarini yuqori baholadi va futbolchiga qiziqish bildirilishi yaxshi belgi ekanini aytdi. Maylz Lyuis-Skelli Komoga qarshi 1:1 hisobida yakunlangan uchrashuvda raqib darvozaboni Jan Byutesning xatosidan foydalanib, Arsenal hisobini ochdi va golni nishonlashda klub nishonini o'pdi. Futbolchiga Chelsi va Manchester Yunayted klublari qiziqish bildirgani haqida xabarlar tarqalgan edi.
Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta yosh iqtidor egasi Maylz Lyuis-Skellining Komo jamoasiga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvidagi ishonchli o‘yini va transfer mish-mishlariga nisbatan munosabati haqida fikr bildirdi. Standard Sport nashri tarqatgan xabarlarga ko‘ra, so‘nggi paytlarda akademiyaning tarbiyalanuvchisi bo‘lgan futbolchiga Chelsi va Manchester Yunayted kabi klublardan qiziqishlar bildirilgan va uning xizmatlarini sotib olish imkoniyati taklif qilingan edi. Biroq, yosh yarim himoyachi maydondagi harakatlari hamda emotsional nishonlashi bilan barcha shubhalarga barham berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenal mavsumoldi tayyorgarligining so‘nggi uchrashuvida Sesk Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasi bilan 1:1 hisobida durang o‘ynadi. Mazkur bahsda hisobni ochgan Maylz Lyuis-Skelly raqib darvozaboni Jan Byutesning xatosidan unumli foydalanib, to‘pni darvozaga kiritdi. Golni uriboq, futbolchi tribunalar tomon yurak shaklini ko‘rsatib, ko‘ksidagi klub nishonini o‘pdi. Ushbu samimiy imo-ishora sakkiz yoshidan beri faqat shu jamoa sharafini himoya qilib kelayotgan yigitning Arsenalda qolishga tayyor ekanini yaqqol ko‘rsatib berdi.
Arteta yoshlarning hissiyotlari va akademiya ishini yuqori baholadiO‘yindan keyingi matbuot anjumanida Mikel Arteta jamoaning yosh yarim himoyachisi ko‘rsatgan o‘yin va uning hissiyotlariga alohida to‘xtalib o‘tdi. Mutaxassisning ta’kidlashicha, bunday yondashuv futbolchining o‘z ishiga qay darajada sadoqatli ekanini bildiradi va o‘z tarbiyalanuvchilariga e’tibor qaratish har doim muhim ahamiyat kasb etadi.
Arteta o‘z intervyusida shunday dedi: «Emotsiyami? Gol urish har doim yoqimli. U juda emotsional o‘yinchi. Maydondagi harakatini yaxshi eslayman. Bizning o‘yinchimizga qiziqish bildirilishi — bu yaxshi belgi». Shuningdek, murabbiy Hale End akademiyasining samarali faoliyatiga alohida to‘xtalib, yosh iqtidorlarga imkoniyat berish va ularga ishonch bildirish klub siyosatining asosiy qismi ekanini qo‘shimcha qildi.
Bruno Gimaraes Arsenal safida debyut qildiMazkur uchrashuv londonlik muxlislar uchun yana bir muhim voqea bilan yodda qoldi. Jamoaning yirik transferlaridan biri bo‘lgan Bruno Gimaraes 75 million funt sterling evaziga tarkibga qo‘shilgach, ilk bor maydonga tushib, o‘z debyutini o‘tkazdi. Mikel Arteta braziliyalik yarim himoyachini ikkinchi bo‘lim boshida Martin Edegor va Viktor Dyokeres bilan birgalikda maydonga tushirdi.
Yangi futbolchilarning qo‘shilishi va yosh tarbiyalanuvchilarning asosiy tarkibda o‘zini ko‘rsatayotgani Arsenalning kelgusi mavsumdagi maqsadlari naqadar jiddiyligidan dalolat beradi. Arteta yoshlarga ishonch bildirish orqaligina katta natijalarga erishish mumkinligini yana bir bor tasdiqladi va jamoa yangi mavsumga to‘liq tayyorgarlik ko‘rganini ko‘rsatdi.
…