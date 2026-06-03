Welches Auto wurde in vier Monaten in Usbekistan am häufigsten produziert?

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Welches Auto wurde in vier Monaten in Usbekistan am häufigsten produziert?

In Usbekistan wurden von Januar bis April 2026 insgesamt 148.859 Personenkraftwagen produziert. Dies sind 13.492 Einheiten mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Laut Angaben des Statistikamtes war der Cobalt mit 53.802 Einheiten das meistproduzierte Fahrzeug in diesem Zeitraum. An zweiter Stelle folgte der Damas mit 28.352 Einheiten.

Zudem wurden in den vier Monaten 14.518 Tracker, 12.259 Onix, 8.882 Kia und 7.011 BYD-Fahrzeuge hergestellt. Die Produktionszahl von BYD stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2.744 Einheiten.

Darüber hinaus liefen 3.425 Haval- und 2.572 Chery-Fahrzeuge vom Band.

Zur Information: Im Jahr 2025 wurden im Land insgesamt 457.883 Pkw produziert. Gemäß der Strategie „Usbekistan–2030“ ist geplant, diese Zahl in den kommenden Jahren schrittweise auf fast 1 Million Einheiten bis 2030 zu erhöhen.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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