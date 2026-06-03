Siemens wird Partner der Autocar Awards 2026

Autocar, die älteste Automobilpublikation der Welt, hat bekannt gegeben, dass Siemens offizieller Partner der Autocar Awards 2026 sein wird und damit eine erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzt, die im vergangenen Jahr begann. Diese Partnerschaft verbindet den weltweit führenden Anbieter von Industriesoftware, Automatisierung und digitaler Transformation mit der Automobilwelt. Autocar.co.uk berichtet .

Autocar-Herausgeber Mark Tisshaw betonte, dass die Partnerschaft im vergangenen Jahr ein großer Erfolg war und gemeinsame Werte wie Innovation und Exzellenz in der Automobilindustrie demonstrierte. Die Autocar Awards zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur die besten Autos, sondern auch die Fachleute ehren, die sich ihrer Entwicklung widmen.

Die Gewinner 2026 werden am 10. Juni auf allen Print- und Digitalplattformen der Publikation bekannt gegeben. Die persönliche Preisverleihung findet am Abend des 9. Juni im Zentrum von London statt. Siemens-Vertreter Uday Senapati wies darauf hin, dass sich die Branche dank Software und KI rasant entwickelt, wobei hochqualifizierte Fachkräfte im Mittelpunkt dieses Wandels stehen.

Zu den prestigeträchtigen Preisen gehören die Issigonis Trophy für die höchste Auszeichnung der Branche und der Sturmey Award für Innovation. Zudem werden der Designer, Ingenieur und Manager des Jahres gekürt. In der Fahrzeugkategorie werden Modelle mit der Fünf-Sterne-Bewertung von Autocar sowie die besten Autos Großbritanniens ausgezeichnet.