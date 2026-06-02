Verkehrsunfall mit Bus und BYD in Taschkent

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Verkehrsunfall mit Bus und BYD in Taschkent

Am 2. Juni ereignete sich im Bezirk Mirobod in Taschkent ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Dies teilte der Pressedienst von Toshshahartransxizmat mit.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 15:28 Uhr an der Kreuzung der Nukus- und Taras-Schewtschenko-Straße. Ein Bus des Typs Yutong auf der Linie 16 kollidierte beim Linksabbiegen in die Taras-Schewtschenko-Straße mit einem entgegenkommenden BYD.

Nach vorläufigen Informationen wurde der Unfall dadurch verursacht, dass der Fahrer des Pkw das rote Ampelsignal an der Kreuzung missachtete.

Infolge des Unfalls wurden beide Fahrer unter Aufsicht von Rettungskräften in das Republikanische Klinikum Nr. 1 gebracht. Der Unfall wurde von Beamten der Verkehrspolizei der Stadt Taschkent ordnungsgemäß aufgenommen.

Zur Erinnerung: 31,4 Prozent der in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 in Usbekistan registrierten Verkehrsunfälle endeten tödlich. Im Berichtszeitraum wurden landesweit insgesamt 1.102 Verkehrsunfälle verzeichnet, von denen 346 tragische Folgen hatten – den Tod.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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