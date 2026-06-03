Nachtrennen fordert Kinderleben: Details eines tödlichen Unfalls

Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr, überhöhte Geschwindigkeit und am tragischsten das Überlassen des Steuer an Minderjährige und Fahrer ohne Führerschein bleiben das schmerzhafteste Problem unserer Gesellschaft. Ein schrecklicher Verkehrsunfall im Bezirk Uzun, Region Surxondaryo, beendete vorzeitig das Leben von zwei Menschen.

Tragödie im Schatten der Geschwindigkeit: Wie endete das Drag-Rennen?

Der schreckliche Vorfall ereignete sich am 28. Mai dieses Jahres gegen 23:50 Uhr auf einer Nebenstraße im Viertel Chaqar des Bezirks Uzun. Nach offiziellen Angaben des Verkehrssicherheitsdienstes der Abteilung für öffentliche Sicherheit des Innenministeriums (MIA RSS) organisierten zwei junge Bekannte nachts ein Drag-Rennen mit Fahrzeugen der Marken Damas und Nexia.

Das Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit und das Fahren im Wettrennen führten zu Kontrollverlust, wodurch die Autos kollidierten und verunglückten. Das Ausmaß der Tragödie war wie folgt:

Fahrer des Damas-Wagens: Ein 17-jähriger Teenager, geboren 2009, der das Fahreralter noch nicht erreicht hatte und keinen Führerschein besaß. Vier weitere Gleichaltrige befanden sich ebenfalls im Auto. Infolgedessen erlag der jugendliche Fahrer seinen schweren Verletzungen.

Fahrer des Nexia-Wagens: Ihr Bekannter, ein 20-jähriger Mann, geboren 2006. Auch er besaß keinen Führerschein. Einer der Passagiere in diesem Auto starb ebenfalls noch am Unfallort.

Opfer: Alle verbleibenden Passagiere in den Autos wurden sofort mit unterschiedlich schweren Körperverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Gleichgültigkeit der Nachbarschaft und Reue der Väter

Ein offizieller Bericht der RSS enthüllte einen herzzerreißenden Umstand: Der 20-jährige Nexia-Fahrer war trotz fehlender rechtlicher Dokumente regelmäßig in der Nachbarschaft gefahren, und die Nachbarn waren sich dessen voll bewusst. Dennoch versuchte niemand, dieses gefährliche Verhalten zu stoppen.

Nach dem Vorfall hielten die Strafverfolgungsbehörden unter breiter Beteiligung der Öffentlichkeit eine hitzige Diskussionsveranstaltung in der Nachbarschaft ab. Die Redner verbargen ihren Schock über das Geschehene nicht.

Schmerzhafte Worte eines Vaters, der sein Kind verloren hat: "Es scheint, man sollte bei der Kindererziehung absolut kein Erbarmen zeigen, selbst wenn man sie erschießen müsste... Wenn die Autoschlüssel an ihrem Platz gewesen und nicht offen herumgelegen wären, hätte das Kind das Auto nicht nehmen und auf die Straße fahren können", gab der Vater des verstorbenen Fahrers bitter zu und gestand seinen Fehler ein.

Älteste und Senioren der Nachbarschaft, die an der Versammlung teilnahmen, äußerten ebenfalls ihre Ansichten und forderten strengere rechtliche Maßnahmen gegen Eltern, die ihren Kindern gegenüber gleichgültig sind:

Reaktion eines Gemeindeaktivisten: "Jeder hat zwei oder drei Söhne, aber wir geben das Auto niemals unserem Kind ohne entsprechende Dokumente. Nur wer einen Führerschein hat, sollte fahren! Deshalb müssen in solchen Fällen nachlässige Eltern hart mit Geldstrafen belegt werden, Kommandant!"

Wo war die öffentliche Kontrolle?

Offizielle Behörden nannten mehrere Faktoren als Hauptursachen dieser Tragödie. Die Gleichgültigkeit der Nachbarschaft und der Älteren gegenüber dem Geschehen, schwache öffentliche Kontrolle und am schmerzhaftesten das unbeaufsichtigte Lassen der Kinder durch die Eltern in der Nacht führten zu diesem schrecklichen Ausgang.

Liebe Eltern und Landsleute, seien Sie nicht gleichgültig gegenüber dem Leben und der Zukunft Ihrer Kinder! Das Steuer jungen Menschen ohne gültigen Führerschein und Erfahrung anzuvertrauen, bedeutet, sie mit eigenen Händen zum Tode zu verurteilen.

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