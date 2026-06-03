Gefährliches Nachtrennen fordert zwei junge Menschenleben in Surxondaryo

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Gefährliches Nachtrennen fordert zwei junge Menschenleben in Surxondaryo

Ein tragischer Verkehrsunfall im Bezirk Uzun der Region Surxondaryo hat zwei Menschenleben gefordert. Ein gefährliches Rennen zweier junger Männer ohne Führerschein endete in einer Tragödie.

Der Vorfall ereignete sich am 28. Mai gegen 23:50 Uhr im Stadtteil Chaqar des Bezirks. Berichten zufolge lieferten sich junge Männer im Alter von 17 und 20 Jahren, die einen Damas bzw. einen Nexia steuerten, ein Autorennen.

Nach Angaben des Verkehrssicherheitsdienstes wurde der Damas von einem 2009 geborenen Teenager gefahren, der das gesetzliche Fahralter noch nicht erreicht hatte. Vier weitere Gleichaltrige befanden sich ebenfalls im Fahrzeug.

Der Nexia-Fahrer wurde 2006 geboren und besaß ebenfalls keinen Führerschein.

Überhöhte Geschwindigkeit und Rücksichtslosigkeit führten zu einem schweren Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei kamen der Damas-Fahrer und ein Insasse des Nexia noch an der Unfallstelle ums Leben. Die übrigen Beteiligten erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrads und wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Es stellte sich heraus, dass der Nexia-Fahrer schon länger Auto fuhr, was den Anwohnern gut bekannt war.

Nach dem Vorfall fand im Stadtteil eine Gemeindeversammlung statt. Dabei wurden Fragen der elterlichen Verantwortung, Kindererziehung und Aufsicht ausführlich diskutiert.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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