Wie können wir die „versteckten Programme“ in unserem Gehirn verändern?

Vielleicht kennen Sie das auch: Sie arbeiten hart, besuchen Weiterbildungen, lesen Bücher, aber Ihr Einkommen stagniert. Oder in Ihrem Privatleben, Ihrer Gesundheit – Sie drehen sich im Kreis, Probleme tauchen immer wieder auf.

Egal wie sehr man sich anstrengt, das Ergebnis ändert sich oft nicht, selbst wenn man versucht, mit der Stirn gegen eine Betonwand zu rennen. Woran liegt das? Es liegt nicht an Ihnen oder daran, dass Sie sich nicht genug bewegen. Der Grund sind die tief in unserem Gehirn verankerten „Neuroprogramme“, die uns steuern.

„Geld hat Wert, wenn es in der Tasche ist“ – aber um es zu bekommen und zu behalten, müssen Sie zuerst Ihre Denkweise ändern.

Die Kinesio-Neuro-Programmierung (KNP), entwickelt von Business-Coach und Expertin Natalia Komoza, zielt darauf ab, diese verborgenen Barrieren zu überwinden und Ihre Lebensqualität auf ein ganz neues Niveau zu heben.

Häufige Probleme: In welchen Situationen stoßen Sie an eine „gläserne Decke“?

Erfolg oder Misserfolg in unserem Leben werden von unseren unbewussten Denkmustern geprägt. Wenn Ihnen die folgenden Situationen bekannt vorkommen, ist es Zeit, Ihr Gehirn neu zu programmieren:

Finanzielle Schwierigkeiten : Sie haben ein regelmäßiges Einkommen, kommen aber nicht darüber hinaus. Das Geld kommt, geht aber schnell wieder weg, und Sie fallen in die alte Situation zurück.

Selbstverwirklichung (Stille) : Sie möchten Ihr Lieblingshobby finden und damit gutes Geld verdienen. Doch jedes Mal, wenn Sie etwas beginnen, halten Sie Müdigkeit, Faulheit (Selbstsabotage) oder Erschöpfung zurück. Psychologen können nur vorübergehend helfen.

Wiederholte Fehler in Beziehungen : Jede neue Beziehung beginnt wie eine Kopie der vorherigen und endet auf dieselbe negative Weise. Oder die Wärme in bestehenden Beziehungen ist verschwunden.

Übergewicht und Selbsthass: Diäten bringen nur kurzfristige Erfolge, und dann kommt das Gewicht wieder. Sie hassen es, ins Fitnessstudio zu gehen, und essen zu viel, weil Sie sich nicht dazu zwingen können.

Wie funktioniert die KNP-Methode und was bringt sie?

KNP (Kinesio-Neuro-Programmierung) ist ein wissenschaftlicher Ansatz, der ausschließlich auf den neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaften basiert – ganz ohne fragwürdige Rituale, Magie oder „Schizoterie“. Er ermöglicht es Ihnen, destruktive und einschränkende Programme in Ihrem Gehirn zu löschen und durch positive Szenarien zu ersetzen.

Ergebnisse der KNP-Methode:

Finanzielle Freiheit: Sie lernen, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung erfolgreich zu vermarkten, Ihr Einkommen um ein Vielfaches zu steigern und finanzielle Blockaden zu lösen. Schönheit und Gesundheit: Die Fähigkeit, Jugend und Schönheit über viele Jahre zu bewahren und selbst mit 50 Jahren noch so viel Kraft und Energie zu haben wie mit 30. Harmonie und Liebe: Eine glückliche Familie mit einem passenden Partner aufzubauen, basierend auf gegenseitigem Respekt, oder die frühere Leidenschaft und Wärme in einer erkalteten Beziehung wiederzubeleben.

Verändere dein Leben noch heute – kostenlos!

Um die Kraft dieser Technik in der Praxis zu erleben und das Hauptproblem zu identifizieren, das Ihr Leben negativ beeinflusst, können Sie an einem kostenlosen Praxistraining mit Natalia Komoza teilnehmen.

Was lernen Sie in diesem kostenlosen Workshop?

Die drei Hauptgründe für Misserfolge in Privatleben, Gesundheit und Finanzen (Sie lernen, die Ursache und nicht nur die Symptome zu behandeln).

Die Technik zur Berechnung von Schicksalsalgorithmen: Sie erfahren, warum manche Dinge leicht fallen und Ihnen schwer.

Methoden, um Ihr Gehirn so zu trainieren, dass es Sie beim Erreichen Ihrer Ziele unterstützt, anstatt Sie zu behindern.

Anleitungen, wie Sie ein ideales und erfülltes Lebensszenario für sich und Ihre Kinder gestalten.

Ihr Gehirn ist ein leistungsstarker Supercomputer. Es kann Sie aus der Armut in den Reichtum, aus der Einsamkeit in ein glückliches Leben führen. Sie müssen nur den richtigen Code kennen. Nutzen Sie diese Chance und verändern Sie Ihr Leben noch heute zum Besseren!