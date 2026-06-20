Bayern bereitet Rekordverträge vor, um seine Stars zu halten

Im Vorfeld des Sommertransferfensters unternimmt der FC Bayern München ernsthafte Schritte, um die Zusammenarbeit mit seinen wichtigsten Führungsspielern zu verlängern und das Interesse europäischer Topklubs zu dämpfen. Der deutsche Rekordmeister bereitet neue, finanziell sehr attraktive Verträge für die beiden Offensivkräfte Michael Olise und Harry Kane vor. Dies berichtet Goal.com berichtet mit.

Michael Olise, der sich in den letzten zwei Spielzeiten in München bewiesen hat, ist mittlerweile zu einem Hauptziel für Vereine wie Real Madrid und den FC Liverpool geworden. Laut dem Mirror ist die Bayern-Führung bereit, das Gehalt des 24-jährigen französischen Flügelspielers drastisch zu erhöhen, um ihn an den Verein zu binden. Dem Spieler, der derzeit 13 Millionen Pfund pro Jahr verdient, soll im neuen Vertrag ein Gehalt von 22 Millionen Pfund angeboten werden.

Reaktion auf das Interesse von Real Madrid

Bayern-Präsident Herbert Hainer gab dem Bild ein Interview, um den Gerüchten um Michael Olise Einhalt zu gebieten. Er betonte, dass der Verein nicht beabsichtigt, seine Stars zu verkaufen, und dass ein erwartetes Angebot von 150 Millionen Euro durch Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez abgelehnt würde. "Michael Olise ist ein Bayern-Spieler mit einem langfristigen Vertrag. Wenn Florentino Pérez ein Angebot senden möchte, sollte er seine Zeit nicht verschwenden", fügte der Vereinschef hinzu.

Gleichzeitig arbeiten die Münchner daran, die bestehende Vereinbarung mit Torschützenkönig Harry Kane bis 2029 zu verlängern. Laut Sky Germany haben erste Gespräche zwischen den Parteien bereits stattgefunden. Der 32-jährige englische Stürmer, der in der letzten Saison in 51 Spielen aller Wettbewerbe 61 Tore erzielte, ist zur wichtigsten Figur des Vereins geworden.

Harry Kane beeilt sich jedoch nicht mit einer endgültigen Entscheidung über seine Zukunft. Der Spieler konzentriert sich derzeit voll und ganz auf seinen Einsatz in der Nationalmannschaft und hat darum gebeten, alle Verhandlungen bis zum Ende der Weltmeisterschaft auszusetzen. Der Stürmer ist nicht gegen einen Verbleib in München, aber eine offizielle Einigung könnte erst nach dem internationalen Turnier erfolgen.

Zur Erinnerung: Bayern zahlte 2023 für den Transfer von Harry Kane 95 Millionen Euro an Tottenham. Derzeit verdient er rund 25 Millionen Euro pro Jahr und bleibt einer der bestbezahlten Spieler des Vereins. Durch die Bindung dieser beiden Stars will der FC Bayern auch in den kommenden Spielzeiten ein Favorit in der Champions League und der nationalen Meisterschaft bleiben.