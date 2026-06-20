U-Bahn-Zug in Istanbul entgleist: Fahrgäste evakuiert

Ein Zug auf der Metrolinie M4 in Istanbul ist in der Nähe der Station Bostanji entgleist. Infolge des Vorfalls wurden mindestens 3 Personen mit unterschiedlichen Verletzungen gemeldet.

Nach dem Vorfall trafen umgehend Rettungsdienste und Rettungskräfte am Unfallort ein. Den Verletzten wurde Erste Hilfe geleistet und sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des Vorfalls wurde der Metrobetrieb vorübergehend eingestellt. Die im Zug eingeschlossenen Fahrgäste wurden unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen evakuiert und mussten eine Zeit lang zu Fuß durch den Tunnel gehen.

Die zuständigen Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen des Vorfalls zu ermitteln. Nach ersten Informationen wird auch die Möglichkeit eines technischen Defekts geprüft.

Derzeit werden die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um den Metrobetrieb wiederherzustellen und die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten.