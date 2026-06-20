Tottenham will Manchester United bei Transfer von Mateus Fernandes ausstechen

Der Londoner Tottenham Club zeigt sich auf dem Sommertransfermarkt aktiv und steht kurz vor der Verpflichtung von West Ham Mittelfeldspieler Mateus Fernandes. Das Team unter Roberto De Zerbi will seinen ewigen Rivalen Manchester Unitedin diesem Transferrennen hinter sich lassen. Nach dem Abstieg von West Ham möchte das 21-jährige portugiesische Talent in der ersten Liga bleiben. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut dem bekannten Transferexperten Matteo Moretto ist Tottenham es fast gelungen, die persönlichen Vertragsbedingungen mit dem jungen Mittelfeldspieler zu vereinbaren. Obwohl West Ham in der letzten Saison erfolglos war, gilt Fernandes als einer der strahlendsten jungen Sterne der Premier League. Nun werden offizielle Verhandlungen zwischen den Vereinen erwartet.

Große Reformen im Mittelfeld

Die Führung von Tottenham strebt eine grundlegende Erneuerung des Kaders an. Neben Mateus Fernandes kämpft der Verein auch um den Mittelfeldspieler Sandro Tonali von Newcastle United. Sollte der Londoner Club beide Spieler verpflichten, wäre dies ein deutliches Zeichen für die Ambitionen von De Zerbis Team für die kommende Saison. Tottenham hat den Kader bereits mit Spielern wie Andy Robertson, Jan Paul van Hecke und Marcos Senesi verstärkt.

In der letzten Saison kam Mateus Fernandes in allen Wettbewerben in 39 Spielen für West Ham zum Einsatz und erzielte 5 Tore und 5 Vorlagen. Seine technische Versiertheit und defensive Aktivität passen laut Berichten perfekt in das System von Roberto De Zerbi. Da der Spieler nicht in der Championship spielen möchte, neigt er zu einem Wechsel zu einem anderen Londoner Club.

Schlag für die Pläne von Manchester United

Laut Goal.com betrachtete Manchester United Fernandes schon lange als eines ihrer Hauptziele. Nachdem die Transfers von Aurelien Tchouameni und Elliot Anderson scheiterten, richtete die Führung im Old Trafford ihre gesamte Aufmerksamkeit auf das portugiesische Talent. Es heißt, dass Fernandes selbst den Wunsch hatte, im selben Verein wie sein Nationalmannschaftskollege Bruno Fernandes zu spielen.

Doch das schnelle Handeln von Tottenham hat Manchester United in eine schwierige Lage gebracht. Nun müssen die "Red Devils" entweder die Bedingungen verbessern, die Tottenham bietet, oder eines ihrer Hauptziele an einen Konkurrenten verlieren. Fernandes wechselte 2025 für 40 Millionen Pfund von Southampton zu West Ham; sein Vertrag läuft bis 2030.

Sollte dieser Transfer zustande kommen, würde Tottenham nicht nur den Kader verstärken, sondern erneut beweisen, dass sie auf dem Transfermarkt mit den Top-Clubs konkurrieren können. Details zur finanziellen Einigung zwischen den Vereinen werden in den nächsten Tagen erwartet.