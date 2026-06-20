TV-Moderatorin tritt nach Falschmeldung über Lionel Messi live auf Sendung zurück

Die bekannte argentinische TV-Moderatorin Florencia Pena musste von ihrem Amt zurücktreten, nachdem sie während einer Meisterschaftssendung hochsensible und falsche Informationen über die Familie von Lionel Messi bekannt gegeben hatte. Die haltlose Behauptung der Journalistin, der Vater des Fußballers sei verstorben, löste nicht nur in der Fußballgemeinschaft, sondern auch in der Familie Messi heftige Empörung und Verwirrung aus. Goal.com berichtet darüber.

Der Vorfall ereignete sich in einer der Sendungen des argentinischen Senders Luzu TV. Nach dem deutlichen Sieg der argentinischen Nationalmannschaft gegen Algerien verkündete Pena überraschend, dass Lionel Messis Vater, Jorge Messi, verstorben sei. Sie präsentierte diese Information als „Eilmeldung“ und betonte, dass der Tod plötzlich eingetreten sei.

Laut Goal.com verbreitete sich diese Falschmeldung augenblicklich in den sozialen Netzwerken und löste Panik unter den Fans des Inter Miami-Stars und der argentinischen Nationalmannschaft aus. Die Situation eskalierte so weit, dass die Familie Messi gezwungen war, eine offizielle Erklärung abzugeben, in der bestätigt wurde, dass der 68-jährige Jorge Messi wohlauf ist.

Reaktion der Familie und tatsächliche Lage

Vertreter der Familie Messi wiesen die Gerüchte entschieden zurück und verurteilten die Verantwortungslosigkeit der Medien. Es wurde bekannt, dass Jorge Messi sich tatsächlich in ärztlicher Behandlung befindet und bestimmte Therapien erhält, sein Leben jedoch nicht in Gefahr ist. Die Familienmitglieder baten darum, ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren.

Die TV-Moderatorin Florencia Pena entschuldigte sich nach dem Vorfall öffentlich und erklärte das Ende ihrer Tätigkeit bei Luzu TV. Ihren Worten zufolge wurde der Fehler nicht von ihr persönlich, sondern vom Produktionsteam begangen. Pena gab an, dass sie die ihr während der Live-Sendung übermittelten Informationen für eine geprüfte Tatsache gehalten habe.

"Ich entschuldige mich aufrichtig bei der Familie Messi. Ich schäme mich sehr, an diesem Fehler beteiligt gewesen zu sein. Das Produktionsteam hatte mir diese Information während der Sendung als bestätigte Tatsache übermittelt, und ich habe ihnen vertraut. Dennoch übernehme ich die volle Verantwortung und habe beschlossen, das Projekt zu verlassen", schrieb die Moderatorin auf ihrer Social-Media-Seite.

Dieser Vorfall hat erneut gezeigt, wie wichtig das Fact-Checking im modernen Journalismus ist. Insbesondere Nachrichten über das Privatleben von Weltstars wie Lionel Messi erfordern ein hohes Maß an Verantwortung von den Medien. Derzeit konzentrieren sich die argentinische Nationalmannschaft und die Angehörigen des Fußballers auf die Teilnahme am Turnier und die Genesung des Familienmitglieds.