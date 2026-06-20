Der Weltcup der neuen internationalen Organisation — World Boxing in Guiyang, China, hat seine entscheidende Phase erreicht. Laut offiziellen Informationen des Usbekistan Boxing Federation haben die Vertreter der usbekischen Boxschule in der Finalrunde eine absolute numerische Führung übernommen.

In diesem Wettbewerb, an dem viele der stärksten Länder der Welt teilnahmen, können Sie in der folgenden Tabelle sehen, wie viele Sportler aus welchem Land das Recht erkämpft haben, um den Hauptpreis zu kämpfen:

World Boxing Cup Finalisten-Ranking

Länder Anzahl der Finalisten Status und Position Usbekistan 7 Athleten Turnierführer! Mit dem größten Kader Gold-Anwärter China 6 Athleten Zeigt als Gastgeber einen würdigen Wettbewerb Kasachstan 5 Athleten Vervollständigt traditionell die Top Drei Frankreich 4 Athleten Bestes Ergebnis unter den europäischen Ländern Indien 4 Athleten Bestätigte das Wachstum der letzten Jahre auch im Finale Brasilien 3 Athleten Südamerikas größte Hoffnung im Turnier England 2 Athleten Zwei britische Vertreter steigen in den Ring USA 2 Athleten Die Hauptschlagkraft Nordamerikas Italien 2 Athleten Weitere Vertreter des europäischen Boxsports Aserbaidschan 1 Athlet Einziger Finalist der kaukasischen Schule Bulgarien 1 Athlet Maximales Ergebnis mit begrenztem Kader Deutschland 1 Athlet Deutscher Boxer kämpft um Gold Kanada 1 Athlet Einer der unerwarteten Teilnehmer des Finales Taipeh 1 Athlet Ein weiterer asiatischer Vertreter im Kampf um die Medaillen

Geopolitische Dominanz (Könige des Rings): Alle Top Drei der Länder, die die meisten Boxer in die Finalrunde gebracht haben (Usbekistan, China und Kasachstan), sind Vertreter des asiatischen Kontinents. Insbesondere die Tatsache, dass unsere Landsleute mit 7 Vertretern das Finale erreichten, zeigt deutlich, dass die Position und das Potenzial des usbekischen Boxens weltweit immer noch auf dem höchsten Gipfel stehen.

Vor uns liegen spannende und kompromisslose Finalkämpfe. Wir wünschen all unseren Boxern, die die Ehre unseres Landes verteidigen, Goldmedaillen zu gewinnen und die Hymne Usbekistans im Ring von Guiyang laut erklingen zu lassen! Usbekistan, vorwärts!