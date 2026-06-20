Weltcup: Usbekistan weltweit führend bei der Anzahl der Finalisten
Der Weltcup der neuen internationalen Organisation — World Boxing in Guiyang, China, hat seine entscheidende Phase erreicht. Laut offiziellen Informationen des Usbekistan Boxing Federation haben die Vertreter der usbekischen Boxschule in der Finalrunde eine absolute numerische Führung übernommen.
In diesem Wettbewerb, an dem viele der stärksten Länder der Welt teilnahmen, können Sie in der folgenden Tabelle sehen, wie viele Sportler aus welchem Land das Recht erkämpft haben, um den Hauptpreis zu kämpfen:
World Boxing Cup Finalisten-Ranking
Länder
Anzahl der Finalisten
Status und Position
Usbekistan
7 Athleten
Turnierführer! Mit dem größten Kader Gold-Anwärter
China
6 Athleten
Zeigt als Gastgeber einen würdigen Wettbewerb
5 Athleten
Vervollständigt traditionell die Top Drei
Frankreich
4 Athleten
Bestes Ergebnis unter den europäischen Ländern
Indien
4 Athleten
Bestätigte das Wachstum der letzten Jahre auch im Finale
Brasilien
3 Athleten
Südamerikas größte Hoffnung im Turnier
England
2 Athleten
Zwei britische Vertreter steigen in den Ring
USA
2 Athleten
Die Hauptschlagkraft Nordamerikas
Italien
2 Athleten
Weitere Vertreter des europäischen Boxsports
Aserbaidschan
1 Athlet
Einziger Finalist der kaukasischen Schule
Bulgarien
1 Athlet
Maximales Ergebnis mit begrenztem Kader
Deutschland
1 Athlet
Deutscher Boxer kämpft um Gold
Kanada
1 Athlet
Einer der unerwarteten Teilnehmer des Finales
Taipeh
1 Athlet
Ein weiterer asiatischer Vertreter im Kampf um die Medaillen
Geopolitische Dominanz (Könige des Rings):
Alle Top Drei der Länder, die die meisten Boxer in die Finalrunde gebracht haben (Usbekistan, China und Kasachstan), sind Vertreter des asiatischen Kontinents. Insbesondere die Tatsache, dass unsere Landsleute mit 7 Vertretern das Finale erreichten, zeigt deutlich, dass die Position und das Potenzial des usbekischen Boxens weltweit immer noch auf dem höchsten Gipfel stehen.
Vor uns liegen spannende und kompromisslose Finalkämpfe. Wir wünschen all unseren Boxern, die die Ehre unseres Landes verteidigen, Goldmedaillen zu gewinnen und die Hymne Usbekistans im Ring von Guiyang laut erklingen zu lassen! Usbekistan, vorwärts!
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