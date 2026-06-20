Weltcup: Usbekistan weltweit führend bei der Anzahl der Finalisten

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Weltcup: Usbekistan weltweit führend bei der Anzahl der Finalisten

Der Weltcup der neuen internationalen Organisation — World Boxing in Guiyang, China, hat seine entscheidende Phase erreicht. Laut offiziellen Informationen des Usbekistan Boxing Federation haben die Vertreter der usbekischen Boxschule in der Finalrunde eine absolute numerische Führung übernommen.

In diesem Wettbewerb, an dem viele der stärksten Länder der Welt teilnahmen, können Sie in der folgenden Tabelle sehen, wie viele Sportler aus welchem Land das Recht erkämpft haben, um den Hauptpreis zu kämpfen:

World Boxing Cup Finalisten-Ranking

Länder

Anzahl der Finalisten

Status und Position

Usbekistan

7 Athleten

Turnierführer! Mit dem größten Kader Gold-Anwärter

China

6 Athleten

Zeigt als Gastgeber einen würdigen Wettbewerb

Kasachstan

5 Athleten

Vervollständigt traditionell die Top Drei

Frankreich

4 Athleten

Bestes Ergebnis unter den europäischen Ländern

Indien

4 Athleten

Bestätigte das Wachstum der letzten Jahre auch im Finale

Brasilien

3 Athleten

Südamerikas größte Hoffnung im Turnier

England

2 Athleten

Zwei britische Vertreter steigen in den Ring

USA

2 Athleten

Die Hauptschlagkraft Nordamerikas

Italien

2 Athleten

Weitere Vertreter des europäischen Boxsports

Aserbaidschan

1 Athlet

Einziger Finalist der kaukasischen Schule

Bulgarien

1 Athlet

Maximales Ergebnis mit begrenztem Kader

Deutschland

1 Athlet

Deutscher Boxer kämpft um Gold

Kanada

1 Athlet

Einer der unerwarteten Teilnehmer des Finales

Taipeh

1 Athlet

Ein weiterer asiatischer Vertreter im Kampf um die Medaillen

Geopolitische Dominanz (Könige des Rings):

Alle Top Drei der Länder, die die meisten Boxer in die Finalrunde gebracht haben (Usbekistan, China und Kasachstan), sind Vertreter des asiatischen Kontinents. Insbesondere die Tatsache, dass unsere Landsleute mit 7 Vertretern das Finale erreichten, zeigt deutlich, dass die Position und das Potenzial des usbekischen Boxens weltweit immer noch auf dem höchsten Gipfel stehen.

Vor uns liegen spannende und kompromisslose Finalkämpfe. Wir wünschen all unseren Boxern, die die Ehre unseres Landes verteidigen, Goldmedaillen zu gewinnen und die Hymne Usbekistans im Ring von Guiyang laut erklingen zu lassen! Usbekistan, vorwärts!

UsbekistanChinaKasachstanFrankreichIndien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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