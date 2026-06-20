Ein unerwarteter Transfer hat die Welt der KI erschüttert: Der renommierte Wissenschaftler John Jumper, kürzlich Preisträger des Nobelpreises für Chemie, hat das DeepMind-Labor innerhalb von Google verlassen. Jumper, einer der angesehensten Experten auf seinem Gebiet, wird seine Karriere bei Anthropic fortsetzen, einem der Hauptkonkurrenten von Google. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

John Jumper arbeitete fast neun Jahre lang erfolgreich im DeepMind-Team. Auf seiner X-Seite (ehemals Twitter) drückte er Demis Hassabis, dem Leiter des Unternehmens, seinen Dank aus und betonte, dass DeepMind ein einzigartiger Ort für wissenschaftliche Entdeckungen bleibe. Laut Jumper gab Hassabis ihm die Möglichkeit, das AlphaFold-Projekt nur sechs Monate nach seiner Promotion zu leiten.

Die AlphaFold-Revolution und wissenschaftliche Erfolge

John Jumper und Demis Hassabis wurden 2024 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, da sie das KI-Modell AlphaFold entwickelten, das die 3D-Struktur von Proteinen basierend auf genetischen Sequenzen vorhersagen kann. Diese Technologie revolutionierte die Biologie und Medizin, da die Bestimmung von Proteinstrukturen zuvor ein komplexer Prozess war, der Jahrzehnte dauerte.

Laut einem Bericht von Bloomberg spielte Jumper zuletzt auch eine wichtige Rolle im Team für die Entwicklung von Programmierwerkzeugen bei Google. Es heißt jedoch, dass der Tech-Gigant Schwierigkeiten beim Verkauf dieser Tools an Geschäftskunden hat. Sein Wechsel zu Anthropic zeigt, wie verschärft der Kampf um KI-Experten geworden ist.

Personalwechsel und zunehmender Wettbewerb

Dies ist nicht der einzige Verlust für DeepMind in dieser Woche. Zuvor wurde bekannt, dass auch Noam Shazeer, einer der Gründer von Character AI, Google verließ, um sich dem OpenAI-Team anzuschließen. Solche Wechsel unter den weltweit führenden Wissenschaftlern und Ingenieuren könnten das Machtgefüge auf dem KI-Markt erheblich beeinflussen.

Diese Nachricht ist auch für Technikbegeisterte in Usbekistan von Bedeutung, da das Rennen zwischen Anthropic (Schöpfer des Claude-Modells) und OpenAI (Schöpfer von ChatGPT) in eine neue Phase eintritt. Der Wechsel hochqualifizierter Fachkräfte wie eines Nobelpreisträgers zur Konkurrenz wird die Entwicklung noch perfekterer und intelligenter Algorithmen beschleunigen.

Welches Projekt John Jumper bei Anthropic genau bearbeiten wird, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Seine Erfahrung in Biologie und komplexen Rechensystemen wird jedoch zweifellos dazu beitragen, die Möglichkeiten der nächsten Modellgeneration von Anthropic zu erweitern.