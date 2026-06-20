Zwei Personenzüge kollidieren in der Nähe von London

·20·Welt
Zwei Personenzüge kollidieren in der Nähe von London

Am 19. Juni ereignete sich in Großbritannien in der Nähe der Stadt Bedford ein Eisenbahnunfall mit zwei Personenzügen.

Nach Angaben der britischen Transportpolizei kam bei der Kollision der Lokführer eines der Züge ums Leben. Zudem wurden mindestens 89 Personen unterschiedlich schwer verletzt, wovon 11 in einem kritischen Zustand sein sollen.

Rettungsdienste, Krankenwagen und Strafverfolgungsbehörden trafen umgehend am Unfallort ein. Den Verletzten wurde Erste Hilfe geleistet und sie wurden in nahegelegene Krankenhäuser transportiert.

Zur Ermittlung der Unfallursachen wurde eine Sonderuntersuchung eingeleitet. Experten untersuchen, was die Kollision verursacht hat.

Vereinigtes KönigreichBedfordLondon
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Türkei ersetzt offiziell „Zentralasien“ durch „Turkestan“Türkei ersetzt offiziell „Zentralasien“ durch „Turkestan“Heute, 21:53U-Bahn-Zug in Istanbul entgleist: Fahrgäste evakuiertU-Bahn-Zug in Istanbul entgleist: Fahrgäste evakuiertHeute, 21:48Warum hat die italienische Premierministerin ihren offiziellen Besuch in den USA abgesagt?Warum hat die italienische Premierministerin ihren offiziellen Besuch in den USA abgesagt?Heute, 19:31Fahrer in Indien schüttet Steine auf die Straße, um vor der Polizei zu fliehenFahrer in Indien schüttet Steine auf die Straße, um vor der Polizei zu fliehenHeute, 18:38Auto mit Insassen an Tankstelle in Kasachstan in Flammen aufgegangenAuto mit Insassen an Tankstelle in Kasachstan in Flammen aufgegangenHeute, 18:31Gebetskomfort im Flugzeug: Eine neue Lösung einer saudischen FluggesellschaftGebetskomfort im Flugzeug: Eine neue Lösung einer saudischen FluggesellschaftHeute, 18:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben