Zwei Personenzüge kollidieren in der Nähe von London

Am 19. Juni ereignete sich in Großbritannien in der Nähe der Stadt Bedford ein Eisenbahnunfall mit zwei Personenzügen.

Nach Angaben der britischen Transportpolizei kam bei der Kollision der Lokführer eines der Züge ums Leben. Zudem wurden mindestens 89 Personen unterschiedlich schwer verletzt, wovon 11 in einem kritischen Zustand sein sollen.

Rettungsdienste, Krankenwagen und Strafverfolgungsbehörden trafen umgehend am Unfallort ein. Den Verletzten wurde Erste Hilfe geleistet und sie wurden in nahegelegene Krankenhäuser transportiert.

Zur Ermittlung der Unfallursachen wurde eine Sonderuntersuchung eingeleitet. Experten untersuchen, was die Kollision verursacht hat.