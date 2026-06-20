Liverpool bereit, 100 Millionen Euro für Yan Diomande zu bieten

Der englische Verein Liverpool FC steht kurz vor einem weiteren spektakulären Schachzug auf dem Transfermarkt. Die Merseysider haben ihre Bereitschaft signalisiert, eine Rekordsumme von 86 Millionen Pfund (ca. 100 Millionen Euro) für das talentierte Offensivtalent von RB Leipzig, Yan Diomande, zu zahlen. Dieser Schritt ist Teil der Strategie des Teams, die Offensive grundlegend zu erneuern. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Die Vereinsführung sieht den Ivorier als Hauptkandidaten, um den Platz des langjährigen Anführers Mohamed Salah einzunehmen. Laut dem Liverpool Echo haben sich die Verhandlungen zwischen Liverpool und RB Leipzig am Donnerstag deutlich intensiviert. Sollte dieser Transfer zustande kommen, würde Diomande zu einem der teuersten Einkäufe in der Geschichte des Vereins werden.

Leipzigs Widerstand und der Transferpreis

Ersten Informationen zufolge hat der deutsche Club das erste offizielle Angebot von Liverpool abgelehnt. RB Leipzig beabsichtigt, seinen 19-jährigen Star zu halten und bietet ihm einen neuen Vertrag an. Das deutsche Team plant, eine hohe Ausstiegsklausel in den Vertrag aufzunehmen, um den Marktwert des Spielers zu schützen.

Obwohl die Beziehungen zwischen den beiden Vereinen nach den Transfers von Naby Keita, Ibrahima Konate und Dominik Szoboszlai sehr gut sind, will der Bundesliga-Vertreter diesmal nicht so einfach nachgeben. Goal.com schreibt, dass RB Leipzig für sein wertvolles Asset rund 130 Millionen Euro (112 Millionen Pfund) fordert. Nur bei einem solchen Angebot würden sie einen Verkauf in Erwägung ziehen.

Die Ära nach Salah und der Plan des neuen Trainers

Die Bedeutung dieses Transfers für Liverpool ist enorm. Der legendäre Stürmer Mohamed Salah hat angekündigt, die Merseysider am Ende der laufenden Saison zu verlassen. Den ägyptischen Star, der in acht von neun Spielzeiten Torschützenkönig war, zu ersetzen, ist für den neuen Cheftrainer Andoni Iraola eine Priorität.

Der spanische Spezialist, der die Nachfolge von Arne Slot antrat, hat begonnen, einen aggressiven und offensiven Spielstil im Team zu etablieren. Yan Diomande bewies in der letzten Saison mit 12 Toren und 9 Vorlagen in 33 Spielen, dass er perfekt in Iraolas taktische Pläne passt. Derzeit nimmt der Spieler an der Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste teil und erregt mit seinem glanzvollen Spiel die Aufmerksamkeit vieler Top-Klubs.

Sollte Liverpool die erwartete Summe zahlen, würde Diomande auf Platz drei der Liste der teuersten Transfers des Vereins aufsteigen. Derzeit führen Florian Wirtz (116 Mio. Pfund) und der britische Rekordhalter Alexander Isak (125 Mio. Pfund) die Liste an.