Mit der Öffnung des Sommer-Transferfensters haben große Bewegungen im Weltfußball begonnen. Fabrizio Romano, Europas angesehenster Insider und vertrauenswürdigster Experte für den Transfermarkt, hat aufregende Neuigkeiten für Fans von Real Madrid geteilt. Ihm zufolge plant der 'Königliche Klub' eine sehr aktive und aggressive Politik auf dem diesjährigen Transfermarkt und hat bereits erste große Deals abgeschlossen.

Der Insider merkt an, dass der Madrider Großklub darauf abzielt, seine Abwehrreihe grundlegend zu erneuern und zu verstärken.

Neue Stars sollen die Abwehr verstärken

Die Führung der 'Königlichen' hat eine vollständige Einigung über den Transfer des Rechtsverteidigers von Inter Mailand und der niederländischen Nationalmannschaft erzielt: Denzel Dumfries . Dieser Transfer dürfte für den Madrider Klub sehr vorteilhaft sein:

Ablösesumme: 20 Millionen Euro.

Grund für den Deal: Dieser Betrag war als Ausstiegsklausel im aktuellen Vertrag des Spielers mit dem Mailänder Klub festgelegt, und 'Real' nutzte diese Klausel effektiv.

Zusätzlich könnte der französische Hünen-Innenverteidiger Ibrahima Konaté , der den FC Liverpool nach Vertragsende verlassen hat, bald nach Madrid wechseln. Da der Spieler vertragslos ist, wechselt er ablösefrei zu 'Real'.

Reals Sommerpläne und der Mourinho-Effekt

Fabrizio Romano betont ausdrücklich, dass diese Transfers von Dumfries und Konaté nur der Anfang der großen Bewegungen von Real Madrid auf dem Transfermarkt sind. Präsident Florentino Pérez plant, in diesem Sommerfenster weitere spektakuläre Deals abzuschließen.

Interessante Information: Zuvor berichteten europäische Sportmedien weit verbreitet, dass Reals ehemaliger Trainer, der legendäre und temperamentvolle Coach José Mourinho, zum Santiago Bernabéu zurückkehren und das Team übernehmen könnte. Die Ankunft neuer Spieler könnte auch mit diesen Plänen zusammenhängen.

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