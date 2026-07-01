Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"

Nach dem Ende der historischen Teilnahme der Nationalmannschaft von Usbekistan an der Weltmeisterschaft 2026 richtete Cheftrainer Fabio Cannavaro eine herzliche Botschaft an seine Spieler.

Der italienische Spezialist betonte auf seiner Social-Media-Seite, dass seine Schützlinge trotz des enormen Drucks alles auf dem Platz gegeben haben. Seiner Meinung nach wird die bei der WM gesammelte Erfahrung trotz der nicht erwarteten Ergebnisse eine wichtige Rolle für die Zukunft der Spieler spielen.

«Ich bin stolz auf meine Spieler»

Cannavaro stellte fest, dass die erste Weltmeisterschaft für Usbekistan zu Ende gegangen ist, und lobte den Einsatz und die Hingabe der Teammitglieder in jedem Spiel.

«Ich bin stolz auf meine Spieler. Selbst in den schwierigsten Momenten haben sie jedes Mal, wenn sie den Platz betraten, alles gegeben und sich nie geschont», schrieb der Spezialist.

Der Cheftrainer verschwieg nicht, dass die Spieler während des Turniers unter großem Druck und hohen Erwartungen standen. Da es der erste Auftritt Usbekistans bei einer WM war, stellte jedes Spiel eine neue Herausforderung für das Team dar.

Die Nationalmannschaft trat in der Gruppenphase gegen Kolumbien, Portugal und DR Kongo an. Eine 1:3-Niederlage gegen DR Kongo im letzten Spiel beendete die Teilnahme Usbekistans am Turnier.

Die WM war eine große Schule für die Spieler

Nach Ansicht von Cannavaro haben die Spieler unabhängig von den Ergebnissen eine Erfahrung gemacht, die sie ihr Leben lang begleiten wird.

«Dies wird ihnen helfen, sowohl als Fußballer als auch als Menschen zu wachsen. Es gibt nichts, was mich stolzer macht, als sie “meine Spieler” zu nennen», sagte der Trainer.

Das hohe Tempo, die physischen Zweikämpfe und die Tatsache, dass jeder Fehler teuer bezahlt wird, waren eine große Lehre für die usbekischen Spieler. Cannavaro betonte nach dem Turnier die Gnadenlosigkeit der WM und dass auf diesem Niveau selbst kleine Fehler über das Ergebnis entscheiden können.

Was ist Cannavaros einziger Wunsch offen?

Der italienische Spezialist sprach offen über das einzige Bedauern, das er nach der Weltmeisterschaft empfand. Er bedauerte, dass er nicht allen Spielern im Kader genügend Spielzeit geben konnte.

«Ich habe nur einen Wunsch offen — ich konnte nicht jedem genügend Spielzeit geben. Denn jeder von ihnen hat es verdient, den WM-Traum auf dem Platz zu erleben», betonte Cannavaro.

Obwohl die Nominierung für den WM-Kader für jeden Spieler ein großer Erfolg war, hatten nicht alle die Chance, auf den Platz zu kommen. Der Cheftrainer bezeichnete dies als einen der schmerzhaftesten Punkte für ihn.

«Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende»

Cannavaro beendete seine Botschaft mit einem Dank an die Spieler und einem Vertrauen in die Zukunft.

«Danke, Jungs! Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende», schrieb der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft.

Die erste WM der usbekischen Nationalmannschaft hat vielleicht nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht. Doch die gesammelte Erfahrung, die Spiele gegen die stärksten Teams der Welt und der Druck auf der großen Bühne können als wichtiges Fundament für zukünftige Turniere dienen.

Die Hauptaufgabe der Nationalmannschaft besteht nun darin, die richtigen Schlüsse aus den Fehlern der WM 2026 zu ziehen, junge Spieler zu entwickeln und dieses historische Debüt in den Beginn neuer Siege zu verwandeln.