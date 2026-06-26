Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis

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Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis

Georgina Rodriguez sprach über die endlose Leidenschaft von Cristiano Ronaldo für den Fußball und erklärte, dass der portugiesische Star sogar bis zum Alter von 50 Jahren auf professionellem Niveau spielen könnte.

Ihren Worten zufolge hat Ronaldo in seiner Karriere fast alle prestigeträchtigen Auszeichnungen gewonnen und sollte nun mehr vom Leben genießen. Doch für den legendären Fußballer ist der Sport nicht nur ein Beruf, sondern ein untrennbarer Teil seines Lebens.

Cristiano Ronaldo feiert den Sieg im Trikot von Portugal.

„Ihr seid alles für mich, aber der Fußball ist meine größte Leidenschaft“, so würde er antworten, sagte Georgina und betonte, dass Ronaldos Liebe zum Sport seit dem ersten Tag ihrer Begegnung nicht im Geringsten nachgelassen habe.

Zur Information: Der derzeit 41-jährige Cristiano Ronaldo ist mit der portugiesischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 beteiligt. Der erfahrene Stürmer bewies erneut seine Topform und traf in den ersten zwei Spielen des Turniers zweimal.

Cristiano Ronaldo lächelt in einem dunkelblauen Anzug.
Cristiano RonaldoGeorgina RodriguezPortugal
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