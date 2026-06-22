Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab

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Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab

Zum ersten Mal in der FIFA-Geschichte erreicht die Weltmeisterschaft, die von drei Ländern – den USA, Kanada und Mexiko – ausgerichtet wird, eine immer intensivere und kompromisslosere Phase. Bereits in den ersten Tagen des Turniers wurden die ersten Mannschaften, die das Turnier verlassen müssen, sowie die Teams, die sich für die nächste Runde qualifiziert haben, ermittelt.

Doch derzeit richtet sich die Aufmerksamkeit der weltweiten Fußballgemeinschaft und der Experten auf das zentrale Spiel des zweiten Spieltags in Gruppe K.

Das geheimnisvolle Usbekistan und der angeschlagene Favorit Portugal

In der bevorstehenden Begegnung trifft der Turnierdebütant, dessen Fähigkeiten und taktische Spielzüge für die Fußballwelt noch ein "Geheimnis" sind — die usbekische Nationalmannschaft auf Portugal, den Favoriten der Gruppe und, gemessen an der reinen Stärke, den Hauptfavoriten des Turniers. Die Portugiesen konnten im ersten Spiel nicht die erwartete Leistung zeigen und hatten Schwierigkeiten, ihr volles Potenzial abzurufen. Daher ist dieses Spiel für beide Seiten wegweisend.

Einer der größten Gründe für das wachsende Interesse an dieser Begegnung ist zweifellos Cristiano Ronaldo.

Ronaldos letzte Chance und die Welle der Kritik

Der portugiesische Legende, der wie Lionel Messi zum sechsten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, fehlt in seiner reichen Sammlung nur noch ein Titel: der Weltpokal. Diese WM auf nordamerikanischem Boden ist die letzte Chance für den 41-jährigen Cristiano. Denn niemand glaubt, dass er noch vier Jahre auf die nächste Weltmeisterschaft warten wird.

Nach dem Misserfolg am ersten Spieltag sah sich Ronaldo scharfer Kritik ausgesetzt:

  • Viele Fans fordern von Cheftrainer Roberto Martínez, den erfahrenen Stürmer im Spiel gegen Usbekistan auf der Bank zu lassen.

  • Kritiker betonen, dass es an der Zeit sei, den leidenschaftlichen und schnellen jungen Spielern an seiner Stelle eine Chance zu geben.

Doch Cristiano Ronaldo lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Unter Nutzung seines absoluten Einflusses und seiner Befugnisse in der Nationalmannschaft hat er beschlossen, in jedem Spiel voll anzugreifen.

Instagram-Statement und das 230. Rekordspiel

Das Spiel gegen die usbekische Nationalmannschaft wird für Cristiano Ronaldo als sein 230. Jubiläumsspiel im Trikot von Portugal in die Geschichte eingehen. In diesem verantwortungsvollen Moment wandte sich der legendäre Fußballer über seine sozialen Netzwerke mit einer klaren Botschaft an die Fans.

Ronaldo postete auf seiner Instagram-Seite mehrere intensive Bilder vom Training und schrieb kurz und bündig dazu:

«Unser ganzer Fokus liegt auf unserer Aufgabe!»

Während unter Experten und Fans hitzige Debatten weitergehen, bereiten sich Cristiano und sein Team mit hoher Motivation auf das Spiel gegen Usbekistan vor.

Cristiano RonaldoUsbekistanPortugalLionel MessiRoberto Martínez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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