Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt

Abduqodir Husanovs Agent Gayrat Khasbiullin erzählte eine interessante Geschichte über das Privatleben des Fußballers.

Ihm zufolge hat Husanov früh geheiratet, um familiäre Stabilität und ein diszipliniertes Leben zu gewährleisten. Der Agent betonte, dass der Fußballer kein Interesse am Nachtleben habe, seine Freizeit lieber zu Hause verbringe und unnötige Ausflüge vermeide.

Khasbiullin sagte, dass die Hochzeit nicht übermäßig pompös gefeiert wurde. Dennoch nahmen etwa 1.000 Gäste an der Zeremonie teil.

Die Hochzeit fand vor dem Abflug der usbekischen Nationalmannschaft in die VAE statt. Kurz nach der Zeremonie, um 4:00 Uhr morgens, machte sich Abduqodir gemeinsam mit der Nationalmannschaft auf den Weg.

Der Agent merkte an, dass der Fußballer sogar seine Hochzeitsnacht ausließ, um bei der Mannschaft zu bleiben. Ihm wurde angeboten, am nächsten Tag zu fliegen, doch Husanov entschied sich dafür, mit den anderen Spielern der Nationalmannschaft zu reisen.