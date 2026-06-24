Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“

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Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“

Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo teilte seine Gedanken nach dem Spiel gegen Usbekistan in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 mit. Der legendäre Stürmer trug mit zwei Toren maßgeblich zum 5:0-Sieg seiner Mannschaft bei. Laut Goal.com war dieses Spiel für den Spieler nicht nur wegen der Tore, sondern auch als Befreiung vom psychischen Druck von großer Bedeutung. Goal.com berichtet .

Nach dem Unentschieden (1:1) gegen die DR Kongo in der ersten Runde des Turniers standen Ronaldo und das gesamte Team in der Kritik. Der 41-jährige Stürmer bezeichnete diese Zeit als „dunkle Woche“. Seinen Worten zufolge war der Druck der Presse und der Öffentlichkeit so stark, dass er sich fühlte, als hätte er seine Karriere bereits beendet. Doch das Spiel gegen Usbekistan räumte alle Zweifel aus dem Weg.

Historisches Ergebnis und Antwort an die Kritiker

Im Spiel gegen die usbekische Nationalmannschaft stellte Cristiano Ronaldo ein einzigartiges historisches Ergebnis ein. Er wurde zum ersten Spieler der Welt, der in sechs verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat. Der Stürmer, der in der 6. Minute den ersten Treffer erzielte, beendete damit zudem eine torlose Serie von 10 Spielen in großen Turnieren. Noch vor Ende der ersten Halbzeit erzielte er einen Doppelpack und brachte das Ergebnis auf 3:0.

"Gott hilft denen, die hart arbeiten. Ich wusste, dass meine Mitspieler mich unterstützen würden. Es war eine sehr schwere Woche. Es war, als ob ich den Fußball komplett verlassen hätte. Aber ich blieb wie immer geduldig, da ich mehr an harte Arbeit glaube als an alles andere. Ich muss zugeben, es war schwierig, aber wir sind zurück“, betonte der Al-Nassr-Star.

Ronaldo weiß genau, dass Kritik ein fester Bestandteil seiner Karriere ist. Seiner Meinung nach richtet sich der Hauptschlag immer gegen ihn und den Trainer, wenn das Team ein schlechtes Ergebnis erzielt. "Ich bin seit 23 Jahren in diesem Geschäft. Wenn es gut läuft, ist Cristiano großartig; wenn es schlecht läuft, ist er alt und sollte in Rente gehen. So war es schon immer", sagt der Stürmer.

Portugals nächste Pläne

Die portugiesische Nationalmannschaft unter Roberto Martinez hat nach diesem Sieg ihre Chancen auf den Einzug in die Play-offs der Gruppe K erheblich verbessert. Obwohl die usbekische Nationalmannschaft versuchte, einen würdigen Widerstand gegen den starken Gegner zu leisten, setzten sich Erfahrung und Können des Gegners durch. Die Portugiesen spielten mit einer hohen Verteidigungslinie und demonstrierten ihren Spielstil in vollen Zügen.

Bemerkenswert ist, dass Ronaldos Gesamtzahl an Toren bei Weltmeisterschaften auf 10 gestiegen ist. Seit seinem Debüt 2006 hat er in jedem Turnier getroffen. Dieses Ergebnis zeugt nicht nur von seiner körperlichen Verfassung, sondern auch von seiner Beständigkeit auf höchstem Niveau. Nun bereitet sich Portugal mit noch mehr Vertrauen auf die nächsten Gruppenspiele vor.

Cristiano RonaldoPortugalUsbekistanWeltmeisterschaftFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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