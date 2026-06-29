Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft

Der erfahrene Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Umar Eshmurodov, hat beschlossen, seine internationale Karriere zu beenden. Der Spieler, der im WM-Kader stand, aber in keinem Spiel zum Einsatz kam, wandte sich mit bewegenden Worten an die Fans.

Hinter dem kurzen Statement des 33-jährigen Verteidigers stehen mehrere Jahre harter Arbeit im Nationaltrikot, 39 Länderspiele und ein letzter unerfüllter Traum.

„Jetzt machen wir als Fans weiter“

Umar Eshmurodov gab seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft über seine offizielle Instagram-Seite bekannt.

„Die Nationalmannschaft ist ein Traum, eine Ehre, Würde, Stolz... Jetzt machen wir als Fans weiter. Vorwärts, Usbekistan!“ schrieb der Fußballer.

Diese Worte erregten schnell die Aufmerksamkeit der Fans und wurden in den sozialen Medien intensiv diskutiert.

Zur WM gefahren, aber nicht gespielt

Der Verteidiger von Nasaf stand im endgültigen Kader Usbekistans für die WM 2026.

Der Trainerstab unter der Leitung von Fabio Cannavaro gab ihm jedoch in keinem der drei Gruppenspiele eine Chance. Somit kam Eshmurodov bei der historischen Weltmeisterschaft keine einzige Minute zum Einsatz.

Der erfahrene Fußballer hatte nicht die Möglichkeit, sich auf dem Spielfeld von den Fans im Nationaltrikot zu verabschieden.

Die Nationalmannschaftskarriere in Zahlen

Umar Eshmurodov lief erstmals 2020 für die usbekische Nationalmannschaft auf.

Indikator Ergebnis Alter 33 Debüt in der Nationalmannschaft 2020 Gespielte Spiele 39 Spielzeit bei der WM 2026 0 Minuten Aktueller Verein Nasaf

Er diente der Nationalmannschaft mit seiner Zuverlässigkeit in der Innenverteidigung, seiner Stärke in der Luft und seiner Erfahrung in großen Spielen.

Eine Ära ist zu Ende

Eshmurodovs Entscheidung wurde nach dem Ende der ersten WM-Teilnahme Usbekistans bekannt gegeben. Obwohl der Spieler bei der Weltmeisterschaft nicht zum Einsatz kam, reiste er mit dem Team zum historischen Turnier und wurde Zeuge einer bedeutenden Ära des nationalen Fußballs.

Er erklärte nun, dass er die usbekische Nationalmannschaft von außerhalb des Spielfelds als einfacher Fan unterstützen werde.

Glauben Sie, dass Umar Eshmurodov im letzten WM-Spiel eine Chance hätte bekommen sollen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.