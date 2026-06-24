Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft

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Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft

Nach dem Spiel gegen Portugal sahen viele, wie Abduqodir Husanov vor Frustration in Tränen ausbrach. Das war nicht nur eine Emotion nach einer einfachen Niederlage. Er kennt die Anforderungen, das Tempo und den Druck des europäischen Fußballs besser als viele seiner Teamkollegen, da er selbst in diesem Umfeld kämpfen musste, Fehler machte und sich langsam anpasste.

Dass er während des Spiels aus der Verteidigung heraus nach vorne rückte, war kein Zufall. Husanov spürte den Unterschied auf dem Platz. Er erkannte früher als andere, worin die Mannschaft zurückblieb und mit welcher Geschwindigkeit der Gegner agierte.

Auch seine Anfangszeit in der Premier League war nicht einfach. Im Spiel gegen Chelsea machte er Fehler und erntete harte Kritik. Doch mit der Zeit machten ihn diese Schwierigkeiten zu einem stärkeren Spieler. Jetzt sehen wir, welches Niveau Abduqodir erreicht hat.

Die usbekische Nationalmannschaft befindet sich derzeit in einer ähnlichen Phase. Die Mannschaft nimmt zum ersten Mal an der Weltmeisterschaft teil, und die Auslosung beförderte sie in eine der schwersten Gruppen. Die Spiele gegen Kolumbien und Portugal waren ein großer Test. Das Ergebnis ist schmerzhaft, aber Fußball auf diesem Niveau lernt man genau durch solche Fehler, Niederlagen und Druck.

Während Abduqodir in Europa durch Spiele gegen starke Gegner gestählt wurde, durchläuft die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft einen ähnlichen Prozess. Solche Partien lehren die Spieler, schneller Entscheidungen zu treffen, unter Druck zu agieren und sich an ein hohes Tempo anzupassen.

Deshalb ist jetzt nicht die Zeit, die Mannschaft fertigzumachen oder über die Spieler zu lachen. Sie befinden sich in einer schwierigen Übergangsphase. Wie Abduqodir können auch sie nach Fehlern wieder aufstehen, stärker werden und eine neue Stufe erreichen.

In einer solchen Zeit muss die Nationalmannschaft unterstützt werden, denn der schwierigste Teil dieses Weges wird gerade durchlaufen.

Abduqodir HusanovUsbekistanPortugalWeltmeisterschaftPremier League
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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