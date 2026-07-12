Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie

Der portugiesische Kapitän Cristiano Ronaldo entspannt sich im Kreis seiner Familie, um die emotionale Belastung nach seiner letzten Weltmeisterschaft zu bewältigen. Der Stürmerstar, der nach der Niederlage im Achtelfinale gegen Spanien im Stadion von Dallas seine Tränen nicht zurückhalten konnte, tankt derzeit in einem sonnigen Urlaub neue Kraft. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com hat sich der Star von Al-Nassr gemeinsam mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez in einen privaten Urlaub begeben. Rodriguez postete auf ihrer Instagram-Seite ein Foto mit einem lächelnden Ronaldo und deutete damit an, dass sich die Stimmung des Spielers deutlich gebessert hat. Diese Auszeit gilt als entscheidend für die emotionale Erholung des 41-jährigen Fußballers nach dem Turnier, das als sein "letzter Tanz" bezeichnet wurde.

Bei dem Turnier in Nordamerika erzielte Ronaldo insgesamt drei Tore und traf dabei gegen Usbekistan und Kroatien. Die 1:0-Niederlage gegen Spanien beendete jedoch seine Träume vom Gewinn des Weltmeistertitels. Nach dem Spiel betonte Ronaldo, dass er keine voreiligen Entscheidungen über seine Zukunft treffen werde, solange er emotional aufgewühlt sei.

Gedanken über die Zukunft

"Ich bin traurig, die Weltmeisterschaft auf diese Weise zu verlassen. Ich habe alles gegeben, ich habe getan, was ich konnte. Das war meine letzte Weltmeisterschaft, jetzt habe ich Zeit zum Nachdenken und um bei meiner Familie zu sein. Ich werde keine Entscheidungen aus der Emotion heraus treffen", erklärte der Fußballer in seinem Interview nach dem Turnier.

Über sein Vermächtnis in der Nationalmannschaft sprechend, betonte Ronaldo, dass er die Geschichte des portugiesischen Fußballs verändern konnte. Seinen Worten zufolge spielte er 23 Jahre lang für die Nationalmannschaft und gewann drei große Titel. "Bevor Cristiano kam, hatte Portugal nichts gewonnen", fügte der ehemalige Star von Manchester United hinzu.

Die Beziehung zu Georgina Rodriguez ist in den letzten Jahren seiner Karriere zu einer wichtigen Stabilitätsquelle für den Fußballer geworden. Das Paar, das sich 2016 in Madrid kennenlernte, zieht heute eine große Familie groß und bewältigt gemeinsam den Druck des weltweiten Ruhms. Solche familiären Auszeiten gelten als eines der Geheimnisse für Ronaldos Langlebigkeit im Profisport.

Ob Ronaldo seine Karriere in der Nationalmannschaft fortsetzen wird, bleibt vorerst offen. Fans und Experten warten gespannt auf seinen nächsten Schritt, doch im Moment stehen für den Fußballer mentale Ruhe und familiäres Glück an erster Stelle.