In der Karriere des englischen Kapitäns Harry Kane hat ein bedeutendes Ereignis abseits des Platzes stattgefunden. Im berühmten Madame Tussauds Museum in London wurde eine Wachsfigur des Stürmers enthüllt. Der Bayern-Star betonte, dass dieses Ereignis ein stolzer Moment für seine Familie sei, und verbarg nicht sein Erstaunen über die extrem genaue Ausführung der Skulptur. Goal.com berichtet .

Harry Kane, der sich derzeit in Miami aufhält, arbeitete eng mit den Künstlern zusammen, die die Figur erstellten. Jedem Detail wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, von seinem Aussehen und dem England-Trikot bis hin zu seinen bevorzugten Fußballschuhen. Die Statue zeigt Kane in einer klassischen Pose mit dem Fuß auf dem Ball.

Der Stürmer war besonders von den feinen Details der Skulptur beeindruckt. Die Künstler haben sogar den Verband an dem Finger nicht vergessen, an dem er seinen Ehering trägt — eine Geste, mit der Kane jeden seiner Treffer feiert, indem er den Verband küsst. „Das Endergebnis zu sehen, war etwas Besonderes; die Augen sehen so echt aus, als würde man in einen Spiegel schauen“, sagte der Fußballer.

An der Enthüllungszeremonie nahm Kane mit seiner Frau Kate und ihren vier Kindern teil. Auch Nachwuchsspieler von Ridgeway Rovers, dem Verein, in dem die Karriere des Fußballers begann, waren zu der Veranstaltung eingeladen. Kane hofft, dass diese Statue als Motivationsquelle für zukünftige Generationen dienen wird.

„London ist eine besondere Stadt für mich; ich habe hier mein ganzes Leben verbracht. Ich freue mich darauf, dass junge Fans Fotos mit dieser Statue machen. Ich hoffe, es inspiriert sie, an sich selbst zu glauben und hart zu arbeiten“, fügte Englands Rekordtorschütze hinzu.