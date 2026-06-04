Nur noch wenige Tage bis zum Beginn der prestigeträchtigen FIFA-Fußballweltmeisterschaft, die auf den grünen Rasenflächen Nordamerikas ausgetragen wird. Die Chancen der usbekischen Nationalmannschaft, die zum ersten Mal in ihrer Geschichte an diesem globalen Sportfest teilnimmt, werden international breit diskutiert. Insbesondere der renommierte russische Fußball-Experte Dmitri Sytschow äußerte sich zu den Aussichten unserer Landsleute bei der kommenden WM und sprach hoffnungsvolle Worte für die usbekischen Fans.

Der erfahrene Spezialist bewertete das Potenzial unserer Nationalmannschaft und ihre Chancen in der Gruppenphase hoch und sprach die Zuversicht aus, dass das Team die nächste Runde erreichen wird.

„Unsere Vertreter werden bis zum Ende um einen Play-off-Platz kämpfen“

In einem exklusiven Interview mit der beliebten Publikation Metaratings sprach Dmitri Sytschow über die Ziele der usbekischen Nationalmannschaft und ihre Position im Turnierplan:

„Meiner Meinung nach kann bei der kommenden WM jedes unerwartete Ergebnis eintreten. Die usbekischen Vertreter werden alles geben, um einen Play-off-Platz zu sichern. Vielleicht werden sie nicht Erster in der Gruppe, aber ein harter Kampf um den zweiten oder dritten Platz ist unvermeidlich“, betonte der russische Experte.

Darüber hinaus wird das Ergebnis des Spiels gegen den Hauptrivalen in unserer Vierergruppe laut dem Experten die entscheidendste Rolle für das weitere Schicksal unserer Nationalmannschaft im Turnier spielen.

Historischer Start jenseits des Ozeans und kampfststarke Gegner

Erinnern wir daran, dass das lang erwartete größte Fest der Fußballwelt in den Stadien der USA, Kanadas und Mexikos stattfinden wird. Das Eröffnungsspiel des Turniers am 11. Juni zwischen Mexiko und Südafrika beginnt mit einer intensiven Begegnung zwischen den Nationalmannschaften.

Bei diesem historischen Turnier wird unsere Nationalmannschaft, die die Ehre unserer Heimat verteidigt, in der Gruppenphase gegen folgende Gegner antreten, die technisch nicht nachstehen:

DR Kongo — eine Mannschaft, die sich durch körperliche Stärke und unvorhersehbare Aktionen auszeichnet;

Kolumbien — ein technisch starker und schneller Vertreter Südamerikas;

Portugal — Europas gefährlichster Gigant, der die Stars des Weltfußballs vereint.

Die Gruppengegner unserer Nationalmannschaft Bedeutung der Spiele DR Kongo Die wichtigste und entscheidende Begegnung auf dem Weg in die Play-offs Kolumbien und Portugal Eine Gelegenheit, Weltklasse-Können zu zeigen

Es ist natürlich, dass solche positiven Prognosen internationaler Experten unseren Spielern zusätzliche Kraft und Vertrauen geben. Hinter der Verantwortung der Weltmeisterschaft stehen die Träume und Gebete des gesamten usbekischen Volkes!

Wir wünschen viel Erfolg: Mögen große Siege unsere Fußballer begleiten, die bereit sind, die Flagge unseres Landes jenseits des Ozeans hoch zu halten. Wir glauben an euch und werden euch bis zum Ende unterstützen!

Verfolgen Sie immer die heißesten Nachrichten von den historischen Spielen unserer Nationalmannschaft, exklusive Fotoreportagen aus den Stadien und tägliche WM-Analysen mit uns auf den Seiten von Zamin!