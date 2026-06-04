Liverpool verstärkt Bemühungen um deutschen Fußballstar Kenneth Eichhorn

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Liverpool verstärkt Bemühungen um deutschen Fußballstar Kenneth Eichhorn

Liverpool hat die Verhandlungen über den Transfer von Hertha BSC-Mittelfeldspieler Kenneth Eichhorn intensiviert. Berichten zufolge versuchen die Merseysider, Rivalen beim Kampf um das 16-jährige Talent zu überflügeln. Laut Florian Plettenberg hat in den letzten Tagen eine neue Gesprächsrunde zwischen den Parteien stattgefunden. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Kenneth Eichhorn gilt derzeit als eines der vielversprechendsten jungen Talente Deutschlands. Liverpool sieht ihn als wichtigen Teil eines langfristigen Projekts. Premier-League-Klubs sollen bereit sein, rund 20 Millionen Euro für diesen Transfer auszugeben, was auf einen deutlichen Anstieg des Marktwerts des Spielers hindeutet.

Bundesliga-Größen wie Bayern München und Borussia Dortmund hatten ebenfalls Interesse an dem Spieler gezeigt, stehen jedoch aufgrund hoher finanzieller Forderungen kurz vor dem Ausstieg. Insbesondere war Bayern nicht bereit, die hohe Prämie und das Gesamtpaket für den 16-Jährigen zu zahlen. Dies verschafft englischen Klubs mit größerer Finanzkraft einen Vorteil.

Gemäß den Brexit-Regeln darf Eichhorn erst nach Vollendung seines 18. Lebensjahres im Juli 2027 an offiziellen Spielen in England teilnehmen. Daher prüft Liverpool, ihn zu kaufen und zur weiteren Entwicklung an Bayer Leverkusen zu verleihen. Manchester City plant angeblich eine ähnliche Strategie, was den Wettbewerb auf dem Transfermarkt weiter anheizt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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